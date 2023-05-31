الCNSS يعلن صرف المعاشات بصفة استثنائية قبل عيد الأضحى
هبة بريس
بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن صرف استثنائي للمعاشات الخاصة بشهر يونيو مقدما وذلك قبل يوم 24 من نفس الشهر.
وحسب بلاغ للصندوق، فتهدف هذه المبادرة الى تمكين أزيد من 700 ألف شخص من أصحاب المعاشات من الاحتفال بالعيد في أحسن الظروف.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء يهم كافة المعاشات التي يصرفها الصندوق بما في ذلك: معاشات التقاعد، معاشات العجز ومعاشات المتوفى عنهم.
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11 تعليقات
عن اي معاشات استثنائية تتكلمون وأنتم تعلمون الصندوق الوطني للتقاعد فارغ هههههههههههه.
نحن نعيش وضعية صعبة جدا في الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة فكيف يعقل ان المتقاعد يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ونحن على اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يتطلب مصاريف طائلة.
فرق كبير بين المعاش التقاعدي في أوروبا مع معاش التقاعد في المغرب !!!قارن وناقش ؟؟؟؟
نحن لا نستفيد من هذآ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوى بفائدة ضعيفة جدا …
لماذا لا تكون دائمة هذه المعاشات ؟؟؟ لأن الأرامل لاتكفيهن هذه المعاشات في حياتهن الإجتماعية ولاسيما ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية والدخول المدرسي فكيف يعقل مبلغ 500 درهم تكفيهن في مصاريف أبنائهن ..
نطالب بالزيادات في أجور المتقاعدين بجميع أنواعه ولكم واسع النظر..
على من تضحكون لا أصدق أنكم ستقومون بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك … وأين هي ولم يبقى سوى أيام قليلة!!!!
أنا لم أحصل على صرف المعاشات وأنا مواطنة مغربية متقاعدة ومبلغ تقاعدي سوى 700 درهم هو المبلغ المحدد لتقاعدي!!وهذا المبلغ لا يشتري لي خروف العيد وكيف تفسرون ذالك ياحكومة.
أنا في نظري إلغاء أضحية العيد هذه السنة لأن المتقاعد يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
بالله عليكم 700 درهم هو المبلغ الذي يتقضى به المتقاعد!! هل يصرفها على عائلته او في اعطائها في الكراء وفواتير الكهرباء والماء او في معيشته الشهرية أو ماذا ؟؟؟؟؟؟؟ حلل وفسر. وناقش..؟؟
اصلا المتقاعدين يتوصلون برواتبهم يومي 19 و 20 من كل شهر لماذا كل هذا الكلام.