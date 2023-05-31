الCNSS يعلن صرف المعاشات بصفة استثنائية قبل عيد الأضحى

هبة بريس

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن صرف استثنائي للمعاشات الخاصة بشهر يونيو مقدما وذلك قبل يوم 24 من نفس الشهر.

وحسب بلاغ للصندوق، فتهدف هذه المبادرة الى تمكين أزيد من 700 ألف شخص من أصحاب المعاشات من الاحتفال بالعيد في أحسن الظروف.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء يهم كافة المعاشات التي يصرفها الصندوق بما في ذلك: معاشات التقاعد، معاشات العجز ومعاشات المتوفى عنهم.

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