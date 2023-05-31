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بنك المغرب

ابتداء من فاتح يونيو.. تحويلات فورية و”مجانية” بين البنوك المغربية

2023-05-31 / 14:29
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هبة بريس

أعلن بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، عن إطلاق خدمة التحويل البنكي الفوري ابتداء من فاتح يونيو2023.

ويأتي هذا الإجراء، في اطار تحديث نظام الأداء المالي بالمغرب وتنويع وسائل الدفع الإلكترونية.

وستكون خدمة التحويل الفوري متاحة بالمجان للزبناء «الأفراد» لمدة ثلاثة أشهر.

وسيتم تحديد سعر هذه الخدمة وفقا لتقدير كل بنك، كما أن هذه الخدمة متاحة 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

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‫2 تعليقات

  2. لمدة محددة ماهذا العبث وماهو الانجاز حتى ينشر هذا الخبر
    ابناك فاسدة لا حسيب ولا رقيب

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