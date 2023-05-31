لحليمي: “القطاع الفلاحي يشغل حوالي 40 في المائة من اليد العاملة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط بأن القطاع الفلاحي يساهم بشكل كبير و مهم في توفير فرص الشغل لليد العاملة ببلادنا.

و في هذا الصدد، أوضح المندوب السامي للتخطيط بأن قطاع الفلاحة يساهم في تحديد النمو والتشغيل من خلال مساهمته بنسبة 12 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية، وتشغيل حوالي 40 في المائة من اليد العاملة.

لحليمي أضاف كذلك خلال لقاء إعلامي نظمته المندوبية السالفة الذكر بأن 56,2 في المائة من اليد العاملة غير المهيكلة تشتغل في القطاع الفلاحي، و41.2 في المائة في القطاع غير المهيكل، و2.6 في المائة تعتبر كعمل غير مهيكل في القطاع المهيكل.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6