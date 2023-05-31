بعد عزل الرئيس السابق.. بوزنيقة تنتخب الاستقلالي الخياري كرئيس جديد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد عزل محمد كريمين الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، تم انتخاب خلف له و هو الاستقلالي طارق الخياري.

و أصبح طارق الخياري المنتمي لحزب الميزان رئيسا للمجلس الجماعي لبوزنيقة خلفا لكريمين الذي تم عزله من مهامه بقرار من المحكمة الإدارية.

وحصل الخياري، من حزب الاستقلال، على غالبية الأصوات، في جلسة انتخابه يوم أمس الثلاثاء، حيث صوت لصالحه 25 عضوا، و هو ما ضمن له الفوز برئاسة المجلس بالأغلبية.

*الصورة للرئيس السابق

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