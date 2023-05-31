سفير المغرب بالرياض يبحث مع الوزير السعودي تفاصيل نقل الحجاج المغاربة

هبة بريس

أجرى مصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مباحثات مع صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، تناولت، على الخصوص، موضوع نقل الحجاج المغاربة خلال موسم الحج لهذا العام.

كما تم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

وكان الدبلوماسي المغربي قد أجرى الخميس الماضي بالرياض، مباحثات مماثلة مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، تطرقت لعدد من المواضيع ذات الصلة بشؤون الحجاج المغاربة لهذا العام وكذا الترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

يذكر أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444 عادت مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة الأولى للحجاج المغاربة برسم الموسم الحالي ستنطلق في أوائل شهر يونيو 2023، فيما تم تحديد مدة إقامة الحجاج في ما بين 28 و30 يوما.

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