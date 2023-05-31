سفير المغرب بالرياض يبحث مع الوزير السعودي تفاصيل نقل الحجاج المغاربة

2023-05-31 / 13:51
0
هبة بريس

أجرى مصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مباحثات مع صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، تناولت، على الخصوص، موضوع نقل الحجاج المغاربة خلال موسم الحج لهذا العام.

كما تم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في شتى المجالات.

وكان الدبلوماسي المغربي قد أجرى الخميس الماضي بالرياض، مباحثات مماثلة مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، تطرقت لعدد من المواضيع ذات الصلة بشؤون الحجاج المغاربة لهذا العام وكذا الترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

يذكر أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444 عادت مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة الأولى للحجاج المغاربة برسم الموسم الحالي ستنطلق في أوائل شهر يونيو 2023، فيما تم تحديد مدة إقامة الحجاج في ما بين 28 و30 يوما.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ورزازات.. صديقي يتفقد ويطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

ورزازات.. صديقي يتفقد ويطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

2023-05-31 / 16:09
Photo of تطوان ..قاصر يــ..ـنهي حياته في ظروف غامضة

تطوان ..قاصر يــ..ـنهي حياته في ظروف غامضة

2023-05-31 / 15:46
Photo of أمن القنيطرة يوقف 3 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات

أمن القنيطرة يوقف 3 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات

2023-05-31 / 15:16
Photo of الCNSS يعلن صرف المعاشات بصفة استثنائية قبل عيد الأضحى

الCNSS يعلن صرف المعاشات بصفة استثنائية قبل عيد الأضحى

2023-05-31 / 14:53
Photo of أمن وجدة يوقف سيدة تخلت عن رضيع في الشارع العام

أمن وجدة يوقف سيدة تخلت عن رضيع في الشارع…

2023-05-31 / 13:08
Photo of مكناس.. اعتقال عشريني رشق حافلة للنقل الحضري بالحجارة

مكناس.. اعتقال عشريني رشق حافلة للنقل الحضري بالحجارة

2023-05-31 / 11:17
Photo of انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة

انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة

2023-05-31 / 10:34
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-05-31 / 09:11
Photo of يونس السكوري : مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة بنية ذات مستوى عالمي

يونس السكوري : مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة…

2023-05-31 / 00:01
Photo of القنيطرة.. تنظيم يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء

القنيطرة.. تنظيم يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة…

2023-05-30 / 23:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق