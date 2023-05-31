ابتدائية الرباط تدين مؤثرة بتهمة التشهير بطبيبة أسنان

2023-05-31 / 13:35
2
نجلاء مزيان: هبة بريس

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إدانة مؤثرة مغربية عمدت التشهير بأخصائية طب الأسنان بعد كشفها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عدم رضاها على الخدمات التي تقدمها الأخيرة في عيادتها الخاصة.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط بمؤاخدة المتهمة من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها بثلاثة 3 أشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى، فضلا عن أداء المتهمة لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 40.000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى.

و خرجت المعنية بالأمر هناء براقي عبر منصة انستقرام لتثني على قرار القضاء قائلة :”ثقتي في العدالة المغربية وشكر خاص للقضاء المغربي النزيه”.

و أضافت قائلة:”استنادا إلى البحث الذي أجرِيَ وللمعطيات المقدمة للنيابة العامة، تمت إدانة المؤثرة في موقع التواصل instagram من أجل ما نسب إليها في قضية التشهير ونشر ادعاءات كاذبة قصد المس و تشويه سمعة مركز طب الأسنان الدكتورة هناء براقي”.

وقالت في تدوينة أخرى :”أدعو جميع زملائي الأطباء الذين وقعوا ضحايا للمضايقات الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية لتقديم شكوى وإدانة الفاعل “.

و واصلت قائلة:”يستخدم بعض الأشخاص الخبيثين جمهورهم (عدد المتابعين) لابتزاز الطبيب من أجل الحصول على رعاية مجانية وفي حالة الرفض ، تتحدث “المؤثرة” عبر القصص لمشاركة تجربة خيالية سيئة من المفترض أنها مرت بها مع هذا الطبيب.

و بدورها علقت المؤثرة المغربية خولة عبر حسابها بموقع انستقرام قائلة :”نعني بالاستئناف عدم تنفيذ الحكم الذي ستنظر فيه محكمة الاستئناف باختصار ، القضية قيد الاستئناف الآن، و المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of من جديد مهرجان مكناس في مرمى الانتقادات بسبب بشرى مالك

من جديد مهرجان مكناس في مرمى الانتقادات بسبب بشرى…

2023-05-31 / 15:02
Photo of بعد انفصالهما بأسابيع.. زوج ابتسام العروسي يهنئها بجائزة أفضل دور نسائي

بعد انفصالهما بأسابيع.. زوج ابتسام العروسي يهنئها بجائزة أفضل…

2023-05-31 / 12:09
Photo of “كوكو البنات” و “كاينة ظروف” يحصدان الجائزة الكبرى بمهرجان مكناس

“كوكو البنات” و “كاينة ظروف” يحصدان الجائزة الكبرى بمهرجان…

2023-05-31 / 10:43
Photo of حاتم إدار يكشف عن سبب توقف ” إدار في قلب الدار ” ويعلن عن مفاجأة لجمهوره

حاتم إدار يكشف عن سبب توقف ” إدار في…

2023-05-30 / 21:33
Photo of برنامج “منسيون” ..أسرار و خبايا عن محمد الخلفي تُكشف لأول مرة (الحلقة1)

برنامج “منسيون” ..أسرار و خبايا عن محمد الخلفي تُكشف…

2023-05-30 / 21:18
Photo of بسبب إشاعة خطوبتها.. حورية فرغلي تقرر مقاضاة نزار فارس

بسبب إشاعة خطوبتها.. حورية فرغلي تقرر مقاضاة نزار فارس

2023-05-30 / 13:55
Photo of ضيوف مهرجان مكناس للدراما التلفزية في زيارة لسجن تولال

ضيوف مهرجان مكناس للدراما التلفزية في زيارة لسجن تولال

2023-05-30 / 12:52
Photo of الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين تترافع عن قضايا الفن بمجلس المستشارين

الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين تترافع عن قضايا الفن بمجلس…

2023-05-30 / 12:00
Photo of رسميا.. الفنانة بشرى تعلن انفصالها عن زوجها

رسميا.. الفنانة بشرى تعلن انفصالها عن زوجها

2023-05-30 / 11:44
Photo of بالصور..تسمم غدائي يعجل بدخول عمر لطفي إلى المستعجلات

بالصور..تسمم غدائي يعجل بدخول عمر لطفي إلى المستعجلات

2023-05-29 / 17:56

‫2 تعليقات

  1. اذا كنا غير راضين عن خدمات ما هناك وسائل الشكاية مثل حماية المستهلك او المكتب المكلف باطباء الاسنان بالمغرب وليس نشرها عبر الانترنيت وذكر اسم الطبيب او الطبيبة .قمة الجهل بالقانون.القانون لايحمي المغفلين.

    1
    1

  2. شيء غريب من سرعة التنفيذ للقضاء المغربي ؟ وهناك قضايا معلقة برفوف المحاكم لانعدام المساواة بين المواطنين!؟

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق