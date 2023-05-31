ابتدائية الرباط تدين مؤثرة بتهمة التشهير بطبيبة أسنان

نجلاء مزيان: هبة بريس

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إدانة مؤثرة مغربية عمدت التشهير بأخصائية طب الأسنان بعد كشفها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عدم رضاها على الخدمات التي تقدمها الأخيرة في عيادتها الخاصة.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط بمؤاخدة المتهمة من أجل ما نسب إليها ومعاقبتها بثلاثة 3 أشهر حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى، فضلا عن أداء المتهمة لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 40.000 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى.

و خرجت المعنية بالأمر هناء براقي عبر منصة انستقرام لتثني على قرار القضاء قائلة :”ثقتي في العدالة المغربية وشكر خاص للقضاء المغربي النزيه”.

و أضافت قائلة:”استنادا إلى البحث الذي أجرِيَ وللمعطيات المقدمة للنيابة العامة، تمت إدانة المؤثرة في موقع التواصل instagram من أجل ما نسب إليها في قضية التشهير ونشر ادعاءات كاذبة قصد المس و تشويه سمعة مركز طب الأسنان الدكتورة هناء براقي”.

وقالت في تدوينة أخرى :”أدعو جميع زملائي الأطباء الذين وقعوا ضحايا للمضايقات الإلكترونية عبر الشبكات الاجتماعية لتقديم شكوى وإدانة الفاعل “.

و واصلت قائلة:”يستخدم بعض الأشخاص الخبيثين جمهورهم (عدد المتابعين) لابتزاز الطبيب من أجل الحصول على رعاية مجانية وفي حالة الرفض ، تتحدث “المؤثرة” عبر القصص لمشاركة تجربة خيالية سيئة من المفترض أنها مرت بها مع هذا الطبيب.

و بدورها علقت المؤثرة المغربية خولة عبر حسابها بموقع انستقرام قائلة :”نعني بالاستئناف عدم تنفيذ الحكم الذي ستنظر فيه محكمة الاستئناف باختصار ، القضية قيد الاستئناف الآن، و المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

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