أخنوش: المغرب عازم بفضل الرؤية الملكية على تعزيز مكانته كقطب للرقمنة

2023-05-31 / 12:01
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هبة بريس

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له اليوم الأربعاء في مراكش، بمناسبة باستضافة المغرب للدورة الأولى لمعرض “جيتكس أفريقيا”، الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية، إن “المملكة المغربية منخرطة في الدينامية الرقمية التي تفرضها العولمة، كما أنها عازمة على تعزيز مكانتها كقطب للرقمنة من أجل تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وتعزيز الروابط الاقتصادية ببقية دول العالم، وذلك تماشياً مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وشدد رئيس الحكومة على أن بلادنا تطمح إلى توفير خدمات عمومية رقمية للمواطنين وللشركات والمقاولات، كما تسعى إلى خلق نظام بيئي ملائم للشركات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وخلق أرضية لاحتضان المواهب الرقمية وإنتاجها.

وأكد أخنوش عبر الكلمة ذاتها، أن هذا المعرض “يضع القارة الأفريقية في الواجهة، ترسيخا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية لإرساء شراكة استراتيجية بين مختلف الفاعلين من أجل قارة مزدهرة ومندمجة ومتضامنة، من خلال توطيد العلاقات والمبادلات بين بلدان القارة، والنهوض بإمكاناتها الواعدة وإرساء أسس اقتصاد أفريقي قوي ومستدام”.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه وعلى ضوء الاضطرابات الاقتصادية والتحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، بما في ذلك الرقمنة المتصاعدة التي صارت تلامس كل مناحي الحياة، أصبحت التكنولوجيا الرقمية رافعة أساسية وغير مسبوقة للتنمية الاقتصادية دوليا، وعلى مستوى القارة الأفريقية على وجه الخصوص.

وتابع قائلا إنه “ووفقا لدراسة أجريت عام 2018، فإن ارتفاع استخدام الأنترنت عالي الصبيب المتنقل بنسبة 10٪ في الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 1.8 إلى 2٪ في ناتجها المحلي الإجمالي”.

جدير بالذكر أن معرض “جيتكس أفريقيا” «GITEX AFRICA»، يشكل منصة دولية للتكنولوجيا المتقدمة يشارك فيها فاعلون، من القطاعين الخاص والعام، حيث تضم هذه التظاهرة أزيد من 100 جهة حكومية، و900 شركة، وأكثر من 250 متحدث.

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