مندوبية لحليمي: استقرار أسعار إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء

2023-05-31 / 11:51
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر أبريل 2023 مقارنة مع الشهر الماضي.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أبريل 2023، أن هذا الارتفاع نتج عن زيادة الأسعار بنسبة 1,2 في المائة في قطاع “صناعة الملابس”، وبنسبة 0,6 في المائة في كل من “صناعة منتجات معدنية” و”صناعة منتجات المطاط والبلاستيك”، وبنسبة 0,2 في المائة في “صناعة الأجهزة الكهربائية”، وبنسبة 0,1 في المائة في “صناعة الجلد والأحذية”.

ومن جهة أخرى، فإن هذا الارتفاع يعزى أيضا إلى تراجع بنسبة 0,1 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، وبنسبة 1,0 في المائة في “صناعة النسيج”، وبنسبة 0,2 في المائة في “الصناعة التعدينية”، وبنسبة 0,3 في المائة في “صنع المشروبات”.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أبريل 2023.

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