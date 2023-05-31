بعد انفصالهما بأسابيع.. زوج ابتسام العروسي يهنئها بجائزة أفضل دور نسائي

2023-05-31 / 12:09
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نجلاء مزيان: هبة بريس

حرص المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد على توجيه رسالة خاصة لأم طفله الفنانة المغربية ابتسام العروسي، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر المخرج المغربي صورة توثق لحظة تتويج الفنانة المغربية عن مسلسل “كاينة ظروف”، أرفقها بتعليق جاء فيه:”كل التهاني جائزة مستحقة، جائزة أفضل دور نسائي”.

هذا و قد اعتبر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، أن رسالة عبد الواحد مجاهد هي بداية تمهيد لعودته إلى أم إبنه “يوزار”.

و في سياق متصل، ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بخبر انفصال العروسي و مجاهد، في حين أن الثنائي لم يخرجا لحدود كتابة هذه الأسطر بأي تصريح في هذا الصدد.

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‫8 تعليقات

  4. الله يرحم الحسن الثاني ملك المغرب.
    عندما كان الرجال يسهرون على هذه المواقع لم نسمع ولم نقرأ هذا النوع من الأخبار السوقية. تحية للرجال.

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