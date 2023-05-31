بعد انفصالهما بأسابيع.. زوج ابتسام العروسي يهنئها بجائزة أفضل دور نسائي
نجلاء مزيان: هبة بريس
حرص المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد على توجيه رسالة خاصة لأم طفله الفنانة المغربية ابتسام العروسي، و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
ونشر المخرج المغربي صورة توثق لحظة تتويج الفنانة المغربية عن مسلسل “كاينة ظروف”، أرفقها بتعليق جاء فيه:”كل التهاني جائزة مستحقة، جائزة أفضل دور نسائي”.
هذا و قد اعتبر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، أن رسالة عبد الواحد مجاهد هي بداية تمهيد لعودته إلى أم إبنه “يوزار”.
و في سياق متصل، ضجت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بخبر انفصال العروسي و مجاهد، في حين أن الثنائي لم يخرجا لحدود كتابة هذه الأسطر بأي تصريح في هذا الصدد.
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8 تعليقات
لا حول ولا قوة إلا بالله
هذه التفاهة إلى هذه الدرجة
اخبار تافهة
الله يرحم الحسن الثاني ملك المغرب.
عندما كان الرجال يسهرون على هذه المواقع لم نسمع ولم نقرأ هذا النوع من الأخبار السوقية. تحية للرجال.
التفاهات
نبقا تابعين حنا عباد الله
وحنا مالنا
هل خبر تنشروه في جريدتكم المحترمة