من جديد مهرجان مكناس في مرمى الانتقادات بسبب بشرى مالك

نجلاء مزيان: هبة بريس

استغرب العديد من الفنانين و متتبعي الشأن الفني و الثقافي المغربي عدم حضور السيناريست بشرى مالك للمشاركة في حفل اختتام مهرجان مكناس للدراما التلفزية، بالرغم من أن اسمها ضمن المتوجين في هذه التظاهرة الفنية.

و في اتصال هاتفي بالسيناريست المغربية، أكدت الأخيرة أنها لم تتلقى أي دعوة من المهرجان الذي يقام بمدينتها و على بعد أمتار قليلة من منزلها، مكتفية بتهنئة كل المشاركين المتوجين خاصة فريق “كاينة ظروف” الذي حظي بالجائزة الكبرى.

وفي الوقت الذي يشتكي المجال الدرامي من قلة الكتاب المتمكنين، يتم تهميش أحد أبرزهم في المهرجان الوحيد الذي يهتم بالدراما التلفزية، و حرمانها من لحظة التتويج و تسلم جائزة أحسن سيناريو عن “كاينة ظروف”.

و جدير بالذكر أن مهرجان مكناس تعرض لوابل من الانتقادات بسبب حضور اليوتيوبر “ندى حاسي” في حفل الافتتاح، قبل أن تتبرأ إدارة المهرجان من دعوتها عبر بلاغ لها تتوفر جريدة هبة بريس بنسخة منه.

ويشار إلى أن الدورة، التي نظمت بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومجلس جهة فاس ـ مكناس، وجماعة مكناس، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية، كانت انطلقت بتكريم مستحق لكل من الفنانين المقتدرين فاطمة هراندي (راوية) وصلاح الدين بنموسى.

وعرفت فعاليات الدورة، مشاركة ثمانية أفلام تلفزية وثمانية مسلسلات من إنتاج القنوات الوطنية الأولى، الثانية، الحسانية والامازيغية، والتي قدمت للجمهور طيلة ايام المهرجان فرجة ممتعة، تنوعت مواضيعها وأداء ممثليها وممثلاتها، فضلا عن رؤها الاخراجية.

بالنسبة للأفلام المشاركة، هي”طيف شبح” (أسكلو) لغزلان أسيف، و”مكاتيب” لحميد بسكيط، “وليدات اليوم” لحسن بنجلون، و”دوار اللوز” لسعيد آزر، ثم “لاعب الشطرنج” لحسن غنجة، و”شربيلو” لربيع شجيد، و”كوكو لبنات” لصفاء بركة، و”المايسترو” لإدريس صواب.

اما المسلسلات فهي، “عين الكبريت”، و”الصك وغنيمة” لمحمد عهد بنسودة، و”بابا علي” لمصطفى أشاور، و”الصفقة” لحميد زيان، و”كاينة ظروف” لإدريس الروخ، ثم “طريق الورد” لهشام الجباري، و”أم الرجال” لحكيم القبابي، و”جريت وجاريت” للميس خيرات.

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