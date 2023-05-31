بعد رحلة استمرت 10 أيام.. عودة رائدي الفضاء السعوديين إلى الأرض

هبة بريس - وكالات

هبطت مركبة “دراغون” الفضائية التي تقل رائدي فضاء سعوديين على سطح مياه المحيط الأطلسي وذلك في هبوط ناجح وآمن، حيث انفصلت المركبة مساء من محطة الفضاء الدولية وعادت صباح هذا اليوم إلى الأرض.

وتواجدت الفرق الطبية لإجراء الفحوصات الطبية لرائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي للتأكد من سلامتهما، فيما التقطت عدسات الكاميرات فرحة قيادات الهيئة السعودية للفضاء لحظة وصول رائدي الفضاء إلى البحر.

وبدأ فريق من أربعة رواد فضاء، يضم أول امرأة عربية على الإطلاق تصل إلى المدار، رحلة العودة إلى الأرض في ختام مهمة بحثية استغرقت 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.

وغادرت سفينة الفضاء (كرو دراغون) التابعة لشركة “سبيس إكس”، والتي تقل الرواد الأربعة من محطة الفضاء الدولية في وقت متأخر من صباح الثلاثاء لتبدأ رحلة العودة التي تستغرق 12 ساعة.

واختتمت رحلة العودة المهمة الثانية لمحطة الفضاء والتي نظمتها وجهزتها ودربت روادها “أكسيوم سبيس”، وهي شركة مقرها هيوستون د شنت قبل سبع سنوات ويرأسها مدير برنامج محطة الفضاء الدولية السابق في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وقاد طاقم “أكسيوم 2” رائد فضاء ناسا المتقاعد بيجي ويتسون (63 عاما)، الذي يحمل الرقم القياسي كأكثر أمريكي مكوثا في الفضاء بواقع 665 يوما خلال ثلاث بعثات طويلة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي شملت عشر عمليات سباحة في الفضاء. والأمريكي الثاني يدعى جون شوفنر (67 عاما)، هو طيار وسائق سيارات سباق ومستثمر من ألاسكا.

أما السعوديان فهما علي القرني (31 عاما)، الطيار المقاتل في سلاح الجو الملكي السعودي، وريانة برناوي (34 عاما)، عالمة الطب الحيوي في مجال أبحاث الخلايا الجذعية السرطانية.

وهما أول رائدين من المملكة على الإطلاق يصعدان إلى الفضاء على متن مركبة خاصة.

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