مكناس.. اعتقال عشريني رشق حافلة للنقل الحضري بالحجارة

2023-05-31 / 11:17
9
ع محياوي _ هبة بريس

اعتقلت مصالح الأمن بمكناس حسب مصدر هبة بريس، في وقت مبكر من صباح يوم أمس الثلاثاء، شاب عشريني، لحظات بعد رشقه حافلة للنقل الحضري بالحجارة، متسببا لها في خسائر مادية.

و أضاف ذات المصدر،، أن سائق الحافلة وأحد المراقبين تفاجأ بإقدام شخص على رشق الحافلة بالحجارة على مستوى حي الزهوة، ولاذ بالفرار ، إلا أن السائق قام بمطاردته و إلقاء القبض عليه إلى أن حضرت المصالح الأمنية بعد إشعارهم بالواقعة ، وتم إيقافه وإقتياده صوب الدائرة الأمنية للقيام بالمتعين في خقه والاستماع إليه في محضر قانوني، ووضعه رهن الاعتقال، ريتما يتم عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الاربعاء بالمنسوب إليه .

وفي سياق الموضوع، فقد عرف الأسبوع المنصرم تسجيل حالتين مماثلتين لرشق حافلات النقل الحضري بالحجارة من طرف مجهولين، الأمر الذي خلف إصابة أحد الركاب وخسائر مادية مهمة للشركة، خصوصا وأن الحافلة التي تعرضت للرشق والتخريب بالحجارة من الجيل الجديد تم تدشينها مؤخرا من طرف عامل الاقليم وعمدة مكناس والوفد المرافق لهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة

انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة

2023-05-31 / 10:34
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-05-31 / 09:11
Photo of يونس السكوري : مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة بنية ذات مستوى عالمي

يونس السكوري : مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة…

2023-05-31 / 00:01
Photo of القنيطرة.. تنظيم يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء

القنيطرة.. تنظيم يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة…

2023-05-30 / 23:49
Photo of مجموعة محرم وشركاه تشارك في معرض جايتكس افريقيا بمدينة مراكش

مجموعة محرم وشركاه تشارك في معرض جايتكس افريقيا بمدينة…

2023-05-30 / 22:19
Photo of تاوريرت .. تدابير احترازية لمواجهة اندلاع حرائق الغابات

تاوريرت .. تدابير احترازية لمواجهة اندلاع حرائق الغابات

2023-05-30 / 21:59
Photo of أخنوش يوقع اتفاقيات لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع السيارات

أخنوش يوقع اتفاقيات لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع…

2023-05-30 / 21:02
Photo of عرض جديد للخطوط الملكية المغربية يربط المغرب بـ 90 وجهة

عرض جديد للخطوط الملكية المغربية يربط المغرب بـ 90…

2023-05-30 / 20:48
Photo of بيع مواد كحولية قاتلة لمستهلكيها يجر ستينيا وقاصرا لقبضة الأمن

بيع مواد كحولية قاتلة لمستهلكيها يجر ستينيا وقاصرا لقبضة…

2023-05-30 / 20:37
Photo of أخنوش في أكادير : تأهيل 1400 مراكز صحي بمعايير جودة عالية

أخنوش في أكادير : تأهيل 1400 مراكز صحي بمعايير…

2023-05-30 / 19:42

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق