مكناس.. اعتقال عشريني رشق حافلة للنقل الحضري بالحجارة

ع محياوي _ هبة بريس

اعتقلت مصالح الأمن بمكناس حسب مصدر هبة بريس، في وقت مبكر من صباح يوم أمس الثلاثاء، شاب عشريني، لحظات بعد رشقه حافلة للنقل الحضري بالحجارة، متسببا لها في خسائر مادية.

و أضاف ذات المصدر،، أن سائق الحافلة وأحد المراقبين تفاجأ بإقدام شخص على رشق الحافلة بالحجارة على مستوى حي الزهوة، ولاذ بالفرار ، إلا أن السائق قام بمطاردته و إلقاء القبض عليه إلى أن حضرت المصالح الأمنية بعد إشعارهم بالواقعة ، وتم إيقافه وإقتياده صوب الدائرة الأمنية للقيام بالمتعين في خقه والاستماع إليه في محضر قانوني، ووضعه رهن الاعتقال، ريتما يتم عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الاربعاء بالمنسوب إليه .

وفي سياق الموضوع، فقد عرف الأسبوع المنصرم تسجيل حالتين مماثلتين لرشق حافلات النقل الحضري بالحجارة من طرف مجهولين، الأمر الذي خلف إصابة أحد الركاب وخسائر مادية مهمة للشركة، خصوصا وأن الحافلة التي تعرضت للرشق والتخريب بالحجارة من الجيل الجديد تم تدشينها مؤخرا من طرف عامل الاقليم وعمدة مكناس والوفد المرافق لهم.

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