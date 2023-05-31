مكناس.. اعتقال عشريني رشق حافلة للنقل الحضري بالحجارة
اعتقلت مصالح الأمن بمكناس حسب مصدر هبة بريس، في وقت مبكر من صباح يوم أمس الثلاثاء، شاب عشريني، لحظات بعد رشقه حافلة للنقل الحضري بالحجارة، متسببا لها في خسائر مادية.
و أضاف ذات المصدر،، أن سائق الحافلة وأحد المراقبين تفاجأ بإقدام شخص على رشق الحافلة بالحجارة على مستوى حي الزهوة، ولاذ بالفرار ، إلا أن السائق قام بمطاردته و إلقاء القبض عليه إلى أن حضرت المصالح الأمنية بعد إشعارهم بالواقعة ، وتم إيقافه وإقتياده صوب الدائرة الأمنية للقيام بالمتعين في خقه والاستماع إليه في محضر قانوني، ووضعه رهن الاعتقال، ريتما يتم عرضه على النيابة العامة المختصة اليوم الاربعاء بالمنسوب إليه .
وفي سياق الموضوع، فقد عرف الأسبوع المنصرم تسجيل حالتين مماثلتين لرشق حافلات النقل الحضري بالحجارة من طرف مجهولين، الأمر الذي خلف إصابة أحد الركاب وخسائر مادية مهمة للشركة، خصوصا وأن الحافلة التي تعرضت للرشق والتخريب بالحجارة من الجيل الجديد تم تدشينها مؤخرا من طرف عامل الاقليم وعمدة مكناس والوفد المرافق لهم.
9 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
قلة ادب
سوء التربية وقلة ادب واهمال الوالدين
يجب تشديد العقوبة عليه
لا حول ولا قوة الا بالله
هذا راه ولدي وولدك خصنا ربيو ولادنا
أولاد الزنى والسوء ماذا تنتظر منهم
غادي يمشي يدخول ويخرج كأن شيء لم يكن يجب تشديد العقوبة
ممكن كان سبب فعله شيء من الحافلة او السكر