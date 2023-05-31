الذكاء الاصطناعي حاضر من خلال النسخة الأولى لمعرض”جيتكس إفريقيا 2023″

2023-05-31 / 12:44
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تشارك “بلاكستون” المتخصصة في صناعة خدمات الأعمال بالنسخة الأولى  من معرض “جيتكس إفريقيا 2023” بالمغرب، المقرر تنظيمه ما بين 31 ماي إلى 2 يونيو بمدينة مراكش، و هو المعرض الذي يعنى بريادة الأعمال في الشرق الأوسط وإفريقيا و يهدف إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي وتعزيز الانخراط في مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

إلى جانب أزيد من 900 عارض يمثلون شركات التكنولوجيا الكبرى والهيئات الحكومية والشركات الناشئة بالإضافة إلى مشاركين من أكثر من 95 دولة، من المقرر أن تستعرض الشركة السالفة الذكر آخر الحلول  و التصميمات المبتكرة لأتمتة العمليات البشرية والعمليات كثيفة المعلومات وتحويلها رقميًا.

و تعيد “بلاكستون” تشكيل الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص مع التكنولوجيا، عبر تصميم مجموعة من حلول وأدوات الجيل التالي لاستخدامها كمنصة لتحويل المؤسسات التقليدية إلى مؤسسات ذكية حديثة.

و في هذا الصدد، صرح وجيه يحيوي المدير التنفيذي للشركة، حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن مستقبل الرقمنة هو التحول في أتمتة عملية الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الشركة تطمح إلى دخول السوق الإفريقية عبر معرض جيتكس إفريقيا 2023.

هذا الحدث التاريخي الذي سيجعل من المغرب محط أنظار مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، و يرتقب أن يجذب عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم، و سيعرف مشاركة وفود مهمة ممثلة للحكومات والشركات التكنولوجية والشركات الناشئة والمستثمرين والشباب المهتم لتسريع وتحفيز طموح القارة في رحلتها نحو التحول الرقمي.

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