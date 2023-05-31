حوادث سير يوميا.. متى تنتهي أشغال الطريق السيار الدار البيضاء برشيد؟
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لا يكاد يمر يوم دون أن يتم تسجيل عدد من حوادث السير بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و برشيد من كلا الاتجاهين و ذلك بسبب الأشغال التي يمكن وصفها ب”العشوائية”.
الأشغال التي انطلقت منذ فترة طويلة و لم تنته لحدود الساعة، تفتقد لأبسط معايير السلامة، و هي من تتسبب في غالب الأحيان في حوادث السير التي يتم تسجيلها بشكل متكرر خاصة في فترات الذروة و الليل.
و أضحى مستعملو الطريق السيار السالف الذكر في الاتجاهين معا يجدون صعوبات بالغة في عبور عدد من المقاطع بسبب الأشغال الغريبة و العجيبة و بسبب “التموجات” التي حدثت بالطريق بعد أن تم فتح أجزاء منها في وجه حركة السير دون “فينيسيون” و دون حتى أن تتم تجربتها و مراقبة مدى احترامها لمعايير السلامة.
يتساءل سكان الدار البيضاء و برشيد و معهم كل مستعملو هاته الطرق عن تواريخ الانتهاء من الأشغال التي أرهقت المواطنين و تسببت لهم و لسياراتهم في أضرار بليغة، و إلى ذلك الحين يبقى العذاب و المعاناة هو الخلاصة كل يوم بسبب استعمال هاته الطريق!!
تعليق واحد
UN grand probléme d’abord c’est la nature et le comportement des marocains en général, ils sont trop agrssifs et n’ont aucunement dans leur sang, la patience et la prudence. beacoup de monde agissent avec instinct et non avec pévoyance , intelligence et reponsabilité du groupe. d’autres parts les responsables agisent aussi comme des bergers qui gardent les moutons. . Dans tous le pays les travaux avancent de la meme manière , parce que on s’en fou de la responsabilité. Dans d’autres pays dejà on donne des demission pour une simple chose.Qaund on a pas un service à qui rendre la responsabilité des travaux et autres, alors les agissent commen ils veulent. Pourrquoi il ya énormément d’accidents mortels au maroc, parce que les gens sont loins de comprendre la prudence et la responsabilité du groupe. il faut vraiment une bonne éducation et sensibiliser les citoyens à une reponsabilité collective..