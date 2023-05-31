حوادث سير يوميا.. متى تنتهي أشغال الطريق السيار الدار البيضاء برشيد؟

2023-05-31 / 11:43
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لا يكاد يمر يوم دون أن يتم تسجيل عدد من حوادث السير بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و برشيد من كلا الاتجاهين و ذلك بسبب الأشغال التي يمكن وصفها ب”العشوائية”.

الأشغال التي انطلقت منذ فترة طويلة و لم تنته لحدود الساعة، تفتقد لأبسط معايير السلامة، و هي من تتسبب في غالب الأحيان في حوادث السير التي يتم تسجيلها بشكل متكرر خاصة في فترات الذروة و الليل.

و أضحى مستعملو الطريق السيار السالف الذكر في الاتجاهين معا يجدون صعوبات بالغة في عبور عدد من المقاطع بسبب الأشغال الغريبة و العجيبة و بسبب “التموجات” التي حدثت بالطريق بعد أن تم فتح أجزاء منها في وجه حركة السير دون “فينيسيون” و دون حتى أن تتم تجربتها و مراقبة مدى احترامها لمعايير السلامة.

يتساءل سكان الدار البيضاء و برشيد و معهم كل مستعملو هاته الطرق عن تواريخ الانتهاء من الأشغال التي أرهقت المواطنين و تسببت لهم و لسياراتهم في أضرار بليغة، و إلى ذلك الحين يبقى العذاب و المعاناة هو الخلاصة كل يوم بسبب استعمال هاته الطريق!!

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