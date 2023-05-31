لجنة الأخلاقيات توقف مسيرين بالبطولة المغربية عن ممارسة الأنشطة الكروية

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت لجنة الأخلاقيات وأصدرت عدد من القرارات منها توقيف عبد الكريم فاسيني، منخرط بنادي اولمبيك خريبكة لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، لعدم احترامه الضوابط المتعلقة بالسلوك والقيم الأخلاقية أثناء جمع العام لفريق كرة القدم.

كما قررت ذات اللجنة توقيف مصطفى بلعقدة، منخرط بنادي اولمبيك خريبكة لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، لعدم احترامه الضوابط المتعلقة بالسلوك والقيم الأخلاقية أثناء جمع العام لفريق كرة القدم.

و تقرر كذلك توقيف صالح العزم، منخرط بنادي اولمبيك خريبكة لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهما، لعدم احترامه الضوابط المتعلقة بالسلوك والقيم الأخلاقية أثناء جمع العام لفريق كرة القدم.

بالإضافة لذلك، قررت اللجنة توقيف سمير بنحمو، رئيس جمعية الفتح الرياضي الوجدي لكرة القدم داخل القاعة، لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، لنشره تدوينة في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تتضمن وقائع وعبارات ماسة بعصبة الشرق الجهوية وأحد مكوناتها وجهاز التحكيم.

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