“كوكو البنات” و “كاينة ظروف” يحصدان الجائزة الكبرى بمهرجان مكناس

نجلاء مزيان: هبة بريس

اسدل الستار ليلة أمس على فعاليات النسخة 12 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية، التي نظمتها جمعية العرض الحر، من 26 الى 30 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بتتويج الفائزين في مسابقتي الدورة.

وعلى مستوى مسابقة الافلام، فقد عادت الجائزة الكبرى لفيلم ” كوكو لبنات” لصفاء بركة، مع تنويه لفيلم ” طيف شبح” لغزلان اسيف.

ومنحت اللجنة تنويها للممثلة سعيدة بعدي عن فيلم “مكانبب” لحميد باسكيط، وعادت جائزة أحسن دور نسوي لابتسام العروسي لتالقها في فيلم “كوكو لبنات”، أما أحسن دور رجالي فكان من نصيب حميد الزوغي في فيلم “المايسترو” لإدريس صواب، مع تنويه لعمر لطفي في فيلم “وليدات اليوم” لحسن بنجلون، فيما جائزة السيناريو نالها عمر جدلي عن فيلم “لاعب الشطرنج” لحسن غنجة، اما جائزة الاخراج فظفر بها حميد باسكيط.

وعلى مستوى مسابقة المسلسلات فكانت الجائزة الكبرى من نصيب مسلسل ” كاينة ظروف” للمخرج إدريس الروخ، وعادت جائزة السيناريو لبشري ملاك، وجائزة الإخراج لهشام الجباري، فيما جائزة لجنة التحكيم منحت مناصفة لكل من “بابا علي” لمصطفى أشاور، و”الصفقة” لحميد زيان، ثم “أم الرجال” لحكيم القبابي.

يشار إلى أن الدورة، التي نظمت بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ومجلس جهة فاس ـ مكناس، وجماعة مكناس، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية، كانت انطلقت بتكريم الفنانين المقتدرين فاطمة هراندي (راوية) وصلاح الدين بنموسى.

وحكم مسابقة الأفلام المخرج إسماعيل فروخي، رفقة الكاتبة والمخرجة صونيا التراب والناقد الفني فريد الزاهي، فيما مسابقة المسلسلات يحكمها الكاتب والشاعر صلاح الوديع، رفقة المخرجة فاكمة بوبكدي، والفنانة فاطمة تيحيحيت.

وتميزت فعاليات الدورة، بمشاركة ثمانية أفلام تلفزية وثمانية مسلسلات من إنتاج القنوات الوطنية الأولى، الثانية، الحسانية والامازيغية، والتي قدمت للجمهور طيلة أيام المهرجان فرجة ممتعة، تنوعت مواضيعها وأداء ممثليها وممثلاتها، فضلا عن رؤيتها الإخراجية.

بالنسبة للأفلام المشاركة، هي”طيف شبح” (أسكلو) لغزلان أسيف، و”مكاتيب” لحميد بسكيط، “وليدات اليوم” لحسن بنجلون، و”دوار اللوز” لسعيد آزر، ثم “لاعب الشطرنج” لحسن غنجة، و”شربيلو” لربيع شجيد، و”كوكو لبنات” لصفاء بركة، و”المايسترو” لإدريس صواب.

اما المسلسلات فهي، “عين الكبريت”، و”الصك وغنيمة” لمحمد عهد بنسودة، و”بابا علي” لمصطفى أشاور، و”الصفقة” لحميد زيان، و”كاينة ظروف” لإدريس الروخ، ثم “طريق الورد” لهشام الجباري، و”أم الرجال” لحكيم القبابي، و”جريت وجاريت” للميس خيرات.

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