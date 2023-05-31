انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة
هبة بريس - الرباط
انطلقت صباح يومه الإثنين، امتحانات الأولى بكالوريا بكافة المسالك، بمختلف مؤسسات الثانوية التأهيلية بالمملكة.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن وزارته هيأت جميع الشروط لمرور كافة الامتحانات في ظروف جيدة.
كما حرص الوزير، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، على تحذير المترشحين من اللجوء للغش، مشيرا الى أن وزارته باشرت عمليات تحسيسية والتنسيق مع السلطات الإقليمية و الأمنية لمحاربة الغش بجميع أشكاله ووسائله المادية و الإلكترونية.
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10 تعليقات
نتمنى لجميع التلميذات والتلاميذ التوفيق والنجاح باذن الله .
نتمنى أن تمر اجواء الامتحانات في أحسن الظروف بدون غش ولا مشاكل ، والنجاح لجميع التلميذات والتلاميذ.
يجب على التلاميذ والتلميذات ان يبتعدون عن ظاهرة الغش ويعتمدون على انفسهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من غشنا فليس منا) التوفيق والنجاح للجميع.
نطالب من وزارة التربية والتعليم باصلاح قطاع التعليم لأن التلاميذ اصبحوا في وضعية جد متدهورة وهذا راجع إلى ضعفه في الابتدائي والاعدادي ولكن للاسف الشديد هذآ يؤثر سلبا عليه في الثانوي …
هناك عدد كبير من يعتمدون على الغش لهذا نطالب بالحراسة المشددة حتى تمر اجواء الامتحانات في أحسن الظروف بدون غش…
العامل النفسي والعصبي يلعب دورا مهما في اللجوء إلى الامتحانات لهذا يجب على الآباء و الأمهات توفير لهم كل متطلباتهم حتى تمر اجواء الامتحانات في ظروف ملائمة والتوفيق والنجاح للجميع..
في اثناء الامتحانات يصاب أغلب التلاميذ والتلميذات باضطرابات نفسية وذالك راجع إلى الضغوطات العائلية وحالة الإجتماعية التي يعيشها التلاميذ والتلميذات داخل منازلهم ..نتمنى التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء في سبيل تحقيق النجاح.
يجب على كل تلميذ وتلميذة ان يعتمدون على انفسهم حتى تمر اجواء الامتحانات في ظروف ملائمة والتوفيق للجميع.
كل ما يحدث في الواقع هو ظاهرة الغش هي من تسيطر على تلاميذنا وتلميذاتنا مما يجعلهم عرضة للمخالفات في الغش.ويسجنون ويحرمون من متابعتهم في الدراسة.
نتمنى أن يعطوا مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى النجاح لمن يستحق.