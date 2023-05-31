موقع أمريكي: المغرب “جوهرة التاج” في شمال إفريقيا
كتب الموقع الأمريكي المتخصص في الأسفار “ترافل أوف باث” أن المغرب، “جوهرة التاج” في شمال إفريقيا، أضحى إحدى الوجهات المفضلة للسياح في سنة 2023.
وفي مقال يحمل توقيع فينيسيوس كوستا، تشير البوابة إلى أن المملكة رسخت مكانتها باعتبارها وجهة مفضلة للسائحين الغربيين، وذلك أساسا بفضل البنيات التحتية “الممتازة” والمناظر الطبيعية “المذهلة” والبنيات الحضرية “ذات المستوى العالمي”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب يشهد نموا “تاريخيا” في قطاع السياحة خلال سنة 2023، وذلك نقلا عن إحصائيات لوزارة السياحة تظهر أن ما يقرب من 2.9 مليون سائح زاروا البلاد خلال الربع الأول من السنة الجارية، أي بزيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2019، وارتفاع قوي نسبته 464 في المائة مقارنة بالعام 2022.
ولاحظ الموقع الإلكتروني أن السياح الغربيين، لا سيما الإسبان والبريطانيين والإيطاليين والأمريكيين، يعودون بكثافة إلى المغرب، “منجذبين بثرائه الثقافي اللامتناهي وأسعاره المعقولة”، مسجلة أن انفتاح المملكة على السياحة والأسفار لا يعد السبب الوحيد خلف تزايد الشعبية التي تحظى بها وجهة المغرب.
وأوضح كاتب المقال أن المغرب بلد يتميز بإرث ثقافي وتاريخ يتقاطع مع تاريخ جنوب أوروبا، مسلطا الضوء كذلك على جمال الهندسة المعمارية التي تميز المدن العتيقة في العديد من المدن المغربية.
ومن بين أشهر المدن التي رسخت مكانتها كمراكز اقتصادية وثقافية وسياسية، هناك مدينة مراكش، تلك “المتاهة الرائعة” من المباني المشيدة بالحجر الرملي، والمدارس العتيقة، والمقاهي التي تعج بالأنشطة التجارية.
ومن بين المدن “العريقة” الأخرى التي يتعين على السياح زيارتها عند سفرهم إلى المغرب، هناك مدينة فاس، التي تضم أكبر مدينة عتيقة ومنطقة حضرية للمشاة في العالم، وأيضا مدينة مكناس، التي تحتضن حدائق خضراء على الطراز المتوسطي وضريحا للسلطان. وتطرق الموقع أيضا، إلى العاصمة الرباط، التي تعيش على إيقاع تطور “مدهش”.
كما سلط “ترافل أوف باث”، وهو أحد المواقع المستقلة المتخصصة في تقديم معلومات الأسفار، والذي يجذب أزيد من ثلاثة ملايين مشاهدة شهريا، الضوء على الثروات الطبيعية التي يتميز بها المغرب، من الخط الساحلي إلى الصحراء، مرورا عبر المناطق الجبلية.
15 تعليقات
المغرب بلد الامن والامان والاستقرار والتعايش السلمي الديانات والحرية..
بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده المغرب جوهرة افريقيا..
المغرب يتنوع بالثقافة والتراث القديم والحوارات المتعاقبة على حكمها تجعله من بين الدول الأكثر سياحة في شمال افريقيا..
المغرب له تاريخ عريق وتموت ثقافي وفكري ويظهر بطبيعة ومناظر خلابة تجعل السياح يتوافدون عليه دائما..
نتقدم بالشكر الخاص لموقع أمريكي علا شهادتها لي سياحتنا بالمغرب وهده الشهادة نعتز بها
لنا وطنن نعتز به اننا منه والحمدلله ونتمنا النصر والعز لي ملكنا الحبيب نصره الله علا مجهوداته الجبارة وصهره علا ان يكون في هدا المستوا العالي جدا من التقدم والازدهار
اللهم احفظ بلدنا واحفظ النعم من الزوال واحفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
المغرب اجمل بلد عربي بشهادة الجميع..
المغرب ارض الكرم و الجود والضيافة والخيارات والسياحة والتراث القديم..
شكرا لهذا الموقع الامريكي الذي وصف المغرب رتاج افريقيا …
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
لانه يقال من شب على شيء شاب عليه وما عرف علا وطننا الحبيب مند القدم والتاريخ يشهد بلد مضياف استقباله للضيف استقبال خاص وهدا اكبر دليل في تطويري سياحة بلادنا نحن المغارب كرماء ومضيافون
الحمدوالله والشكر لله اللهم ادمها نعمة علا وطننا الحبيب واهله وادم الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب جلالة الملك محمد السادس له الفضل في مصايرته لهدا الوطن ورفع رايته للسماء ترفرف بالتقدم والازدها علش ملكنا الحبيب واعزه الله
من ياتي للمغرب يعشقه ولما لا وهو غني بأنواع مختلفة التقاليد والتورات والضيافة والكرم والجود زائد علا انه يواكب العصر في شتا انواعه من التقدم والازدهار
دكرت في شهادة التقدير والاحترام للسياحة بالمغرب مدينة موراكش كان يقال في قديم الزمان من كان مهموما او مريضا يدهب لي مدينة مراكش والمعنا واضح فكيف الان مع تقدمها في الازدهار الميعماري والسياحي حدث مدا سيقال عنها الا كهده الشهادة من موقع امريكي