لسنتين.. شاب جزائري ينام بجانب قبر أمه

2023-05-31 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

تداول ناشطون على منصات التواصل في الجزائر مقاطع مصورة لشاب يعاني من أزمة نفسية إثر وفاة والدته وظل ينام بجوار قبرها نحو عامين.

وحسب ما ذكرت صحف جزائرية، فإن الشاب إسماعيل برابح من ولاية أدرار “دخل في حزن شديد وحالة هستيرية منذ وفاة والدته قبل نحو عامين جعلته لا يفارق قبرها لا ليل ولا نهار ولا يهتم في وضعه هذا لا بحر الصيف ولا برد الشتاء”.

وقال ناشطون إنها “الطريقة التي يبدو أن برابح لم يجد غيرها للتعبير عن مدى حزنه لفراق أمه. وبات منفصلا عن العالم الخارجي ككل ليقتصر عالمه على القبر الذي ترقد فيه والدته”.

من جانبه، كلف والي ولاية أدرار العربي بهلول، مديرة الصحة والسكان بالتكفل النفسي والطبي للمريض حيث قامت بتحويله لمصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية أدرار وتم تشخيصه وتقديم العلاجات الأولية له.

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‫7 تعليقات

  3. السلام عليكم
    وما دخلك أنت يا هسببريس?
    الم تجدي موضوعا اخر للكتابة فيه?

  5. الله يكون فعون للي ماتتلو ميمتو الله يرحم لي ماتو اويخلي لي راهم حيين فاحسن حال

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