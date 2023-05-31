طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد متفرق بجنوب المنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما على السهول الوسطى.
كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية على السهول الشمالية والوسطى وكذا بشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 23 درجة بكل من منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
وستكون ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس غير وأكلو.
13 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية.وهذا من فضل ربي..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
أمطار الخير والنور والرحمة ..
لولا الماء لمات كل الجماد والحيوان والنبات والانسان لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. …
قوله تعالى:« وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا »..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
اللهم اسقينا من فضلك العظيم..
لابد من توعية الجميع بعدم التبديري في الماء نحن في نقص من المياه الجوفية
ياربنا وخالقنا انت مولانا ارحمنا ولا تجعلمنا من القوم القانطين
اللهم ارزقنا غيثا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا نافعا
اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الله علا عبده ندعو الله ان يرزقنا غيثا نافعا