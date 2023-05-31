طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، نزول قطرات مطرية مصحوبة برعد متفرق بجنوب المنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما على السهول الوسطى.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية على السهول الشمالية والوسطى وكذا بشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 23 درجة بكل من منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا بالأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستكون ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، وما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس غير وأكلو.

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