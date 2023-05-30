القنيطرة.. تنظيم يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء

2023-05-30 / 23:49
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هبة بريس

ينظم المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، يوما دراسيا حول موضوع: “التكوين الشرطي والقضائي كرافعة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة”، والذي يندرج في إطار تنزيل البرامج السنوية للتكوين الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة بمختلف رتبهم ودرجاتهم.

وقد تم افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي بتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء، تروم تعزيز وتدعيم قنوات التعاون الثنائي في مجالات التكوين المهني والقانوني المشتركة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب وإغناء النقاش حول سبل تطوير البرامج الدراسية والأساليب البيداغوجية المعتمدة في تكوين موظفات وموظفي الأمن الوطني وسلك القضاء، ضمن مقاربة أكاديمية تروم ضمان تعزيز ثقافة الالتزام بقيم المحاكمة العادلة والعدالة الجنائية.

كما تشمل فقرات هذا اليوم الدراسي تقديم مجموعة من خبراء وأطر المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء لجملة من المداخلات والعروض الأكاديمية، التي تتناول بالتحليل عددا من المحاور المتصلة بإدماج منظومة حماية حقوق الإنسان ضمن التكوين الشرطي والقضائي، فضلا عن مراعاة ضوابط المحاكمة العادلة والحماية القضائية والقانونية للفئات المجتمعية الخاصة، من قبيل الأحداث والنساء، وكذا تدعيم دور الدليل العلمي والأخلاقيات المهنية وقيم الشفافية ضمن مسار المحاكمة العادلة.

ويستفيد من أشغال ومداخلات هذا اليوم الدراسي الأفواج المتدربة من الملحقين القضائيين وعمداء الشرطة، إلى جانب أطر يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وكذا مختلف المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمعهد العالي للقضاء.

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