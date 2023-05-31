يونس السكوري : مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة بنية ذات مستوى عالمي

هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينها، اليوم الثلاثاء، بتامسنا، تعد بنية ذات مستوى عالمي تمكن من الولوج إلى تكوين من مستوى عال

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة، أنه ” من خلال مركب بهذه الجودة، يكون المغرب قد دخل نادي الكبار على المستوى الدولي في مجال التكوين المهني “.

وأبرز أن نسبة اندماج الشباب انطلاقا من مراكز التكوين المهني مرتفعة جدا بالمغرب وتتجاوز 80 في المائة ويمكن أن تصل إلى 95 في المائة.

وتأتي مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، التي تندرج في إطار برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب 4,4 مليار درهم، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات.

وتضم مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على ” التعلم بالممارسة” عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين

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