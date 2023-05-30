مجموعة محرم وشركاه تشارك في معرض جايتكس افريقيا بمدينة مراكش

هبة بريس _ الرباط

يشارك وفد من مجموعة “محرم وشركاه” برئاسة السيد محمود حاتم نائب الرئيس التتفيذي للمجموعة في أعمال معرض التكنولوجيا الرقمية جايتكس إفريقيا بمراكش خلال الفترة من 31 مايو الى 3 يونيو الذي يقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية المجموعة (المتخصصة في مجال أبحاث السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا ومقرها القاهرة)، لبناء علاقات تجارية واستثمارية مع القطاع الخاص في المملكة المغربية والدول العربية و الإفريقية.

وتقود مجموعة محرم وشركاه وفودا من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في الرقميات والتكنولوجيا الحديثة والعملات الرقمية وانظمة الذكاء الاصطناعي بغية تسهيل دخولها للسوق المغربي والإفريقي والبحث عن فرص الاستثمار في القطاعات المذكورة لنقل الخبرات والتجارب الى دول المنطقة.

وقال الدكتور مصطفى محرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “محرم وشركاه” انه يضع المملكة المغربية ضمن اولويات الاجندة الاستثمارية التوسعية للمجموعة بفضل البيئة الاستثمارية المثالية التي يتوفر عليها المغرب والقوانين المرنة للاستثمار والكفاءات المغربية المؤهلة للانخراط في الانتقال الرقمي الذي يعيشه العالم حاليا.

وأكد السيد محمود حاتم نائب الرئيس التنفيذي للمحموعة ان فريق العمل الذي يشارك في اعمال معرض جايتكس سيعقد سلسلة لقاءات مع الجانب المغربي ومع الوفود الحكومية والخاصة المشاركة، في إطار السعي الحثيث لبلورة مبادرات رائدة في مجال الأعمال، من جهة، ومن جهة اخرى، أكد السيد محمود حاتم ان المجموعة تضع كل إمكانياتها رهن إشارة القطاعين العمومي والخاص بالمغرب لبناء شراكات استراتيجية. ورحب السيد محمود حاتم باي مبادرة تندرج في هذا الاطار للارتقاء بالتعاون الاقليمي والمساهمة الفعلية للترويج للفرص الاستثمارية المغربية خصوصا بالنسبة للشركات الناشئة.

وتجدر الإشارة ان معرض جايتكس ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بشراكة مع الوكالة المغربية للتنمية الرقمية التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتعد “محرم وشركاه” المجموعة الإقليمية الرائدة في مجال استشارات السياسة العامة، وتتخصص في جميع جوانب تحليل المخاطر، والعلاقات الحكومية، والاتصال الاستراتيجي في الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى مدار السنوات السبع الماضية، عملت “محرم وشركاه” مع كبرى الكيانات الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية في أكثر من 17 قطاعا، لنقل وجهات نظرها ومواقفها الخاصة بقضايا السياسات العامة، ودعمها في إقامة شراكات هادفة مع الحكومات، والجهات التنظيمية والمؤسسات الإعلامية.

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