تاوريرت .. تدابير احترازية لمواجهة اندلاع حرائق الغابات

2023-05-30 / 21:59
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هبة بريس _ وجدة

انعقد بمقر عمالة إقليم تاوريرت صباح يوم الثلاثاء 30 ماي الجاري، اجتماع ترأسه العربي التويجر عامل الإقليم بحضور كافة المصالح ذات الصلة، خصص لعرض مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة والواجب اتخاذها ودراسة سبل تجويدها لتجنب حرائق الغابات على مستوى تراب الإقليم برسم الموسم الصيفي 2023.

وفي معرض كلمته، أكد عامل الإقليم أن الظروف المناخية اتسمت بارتفاع درجة الحرارة في وقت مبكر خلال السنة الجارية، كما أن التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة أواخر شهر ماي الجاري ستؤدي إلى زيادة الحشائش المساعدة في احتمال اشتعال الحرائق إبان فترة ارتفاع الحرارة.

لأجل ذلك، أكد عامل الإقليم على أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة لتنسيق جهود جميع المتدخلين قصد اتخاذ المتعين في حينه، كل في مجال اختصاصه، من أجل الحيلولة دون وقوع حرائق الغابات، وفي حالة وقوعها -لا قدر الله – العمل السريع على التخفيف من آثارها والحد من اتساع رقعة انتشارها.

كما أهاب بالجميع من سلطات محلية، ومنتخبين ومصالح أمنية ومصالح لاممركزة، بالتنسيق فيما بينهم واتخاذ كافة التدابير اللوجستيكية اللازمة والمتمثلة أساسا فيما يلي:

1- تنقية جنبات الطرقات من لحشائش؛

2- صيانة فوهات الحرائق وأدوات التدخل؛

3- فتح المسالك الغابوية؛

4- تعزيز نقط المراقبة بحراس غابويين، وتهيئة نقاط الماء وتوفير آليات الإطفاء؛

5- اقتناء أدوات إخماد الحرائق، والرفع من عدد الأعوان بالقطاعات الغابوية؛

6-المساهمة في رصد ومراقبة الحرائق، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تروم استباق اندلاع حرائق الغابات وضمان فعالية التدخل الآني لإخمادها في حال اندلاعها

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