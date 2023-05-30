صراع بين غلطة سراي وأندية إيطالية على التعاقد مع حكيم زياش

2023-05-30 / 21:46
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هبة بريس : رياضة

دخل نادي غلطة سراي التركي في صراع مع أندية إيطالية للتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير إعلامية تركية أن نادي غلطة سراي بدأ مفاوضاته مبكرا مع حكيم زياش لإقناعه بالانضمام إليه الصيف القادم، بعدما قرر اللاعب الرحيل عن تشيلسي وتغيير الأجواء.

ووفقا لنفس المصادر فإن غلطة سراي يواجه منافسة من أندية إيطالية ترغب بدورها في ضم اللاعب المغربي، خاصة قطبي ميلانو، ما يجعل السباق شرسا على خدمات نجم المنتخب الوطني المغربي.

 

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