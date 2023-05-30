Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 28, 2023 Ukraine's Marta Kostyuk walks past Belarus' Aryna Sabalenka after losing her first round match REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY

فيديو.. لاعبة أوكرانية ترفض مصافحة منافستها وتوضح موقفها

2023-05-30 / 21:22
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هبة بريس _ رياضة

رفضت لاعبة التنس الأوكرانية، مارتا كوستيوك، مصافحة منافستها البيلاروسية، أرينا سابالينكا، بعد مبارتهما في بطولة فرنسا المفتوحة، الأحد، بسبب موقف بيلاروس المؤيد للحرب الروسية في أوكرانيا.

وسمعت صيحات استهجان من الجماهير التي كانت تشاهد المباراة في باريس، وهو ما رفضته اللاعبة الأوكرانية المصنفة الـ39 عالميا.

وقالت كوستيوك للصحفيين إن الجماهير التي رفضت موقفها يجب أن “تشعر بالحرج”، مؤكدة عدم احترامها لمنافستها المصنفة الثانية.

وأوضحت كوستيوك، المولودة في كييف، أنها في أعقاب غزو أوكرانيا، حرصت على تقليل الاحتكاك بأقصى قدر ممكن باللاعبين من روسيا وبيلاروس.

وليست تلك المرة الأولى التي تتصرف كوستيوك بهذه الطريقة، فقد رفضت مصافحة البيلاروسية، فيكتوريا أزارينكا، بعد مباراة في بطولة أميركا المفتوحة، العام الماضي، وكذلك مع الروسية، أناستاسيا بوتابوفا، بعد مباراة في مدينة ميامي في مارس.

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