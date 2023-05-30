منير المحمدي يتلقى عرضا من الدوري الفرنسي

2023-05-30 / 20:05
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هبة بريس : رياضة

تلقى الدولي المغربي منير المحمدي، حارس مرمى الوحدة السعودي عرضا من الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية أن نادي ليل الفرنسي قدم عرضا للتعاقد مع حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لنفس المصدر فإن إدارة الوحدة تحاول إقناع الحارس بتمديد عقده لموسم إضافي، علما أن عقده الحالي يمتد إلى غاية يونيو 2024.

وقضى منير المحمدي موسما مميزا مع الوحدة حيث ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه للنهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب.

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