ماذا قالت وزيرة إسرائيلية عن موقف بلادها من قضية الصحراء ؟

2023-05-30 / 20:21
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هبة بريس _ الرباط

أكدت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، بعد وصولها إلى المغرب، أن بلادها تتفهم أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة.

وقالت في مقابلة مع قناة “i24” الإسرائيلية، أمس الاثنين، إنها “على يقين من أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ موقفا من قضية الصحراء قريبا جدا”.

وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن العلاقات مع المغرب لها أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل، وأنها رأت في المغرب رغبة كبيرة في التعاون مع بلادها.

وأضافت أن “اتفاقيات إبراهيم” ستسمح للمغرب بأن تكون جسرا بين إسرائيل والدول الأفريقية في كافة المجالات الممكنة.

وعن الاتفاقيات التي أبرمتها خلال زيارتها للمغرب، أوضحت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، أنها أمضت اتفاقيات مع نظيرها المغربي، محمد عبد الجليل، في مجالات الاعتراف المتبادل برخص القيادة، وتعزيز الاتفاقيات الثنائية بشأن القضايا البحرية، والروابط المباشرة بين موانئ إسرائيل والمغرب.

وكانت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية قد أعلنت فور وصولها إلى المغرب، أمس الاثنين، عن نيتها إضاءة شمعة على قبر جدها هناك

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