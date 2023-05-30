أخنوش في أكادير : تأهيل 1400 مراكز صحي بمعايير جودة عالية

2023-05-30 / 19:42
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هبة بريس _ الرباط

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة قام بها لمركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، في الحي المحمدي بعمالة أكادير إداوتنان، وفي الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول، بعدما تمت إعادة توسعتهما وتهيئتهما، على أن هذه الزيارة الميدانية، “تجسد على أرض الواقع، قرب المراكز الصحية من المواطنين وإمكانية استقبال 200 مرتفق يوميا، لاسيما وأن هذه المراكز باتت مجهزة بالكامل، تماشيا مع برنامج إعادة هيكلة المنظومة الصحية التي جرى تقديمها لجلالة الملك”.

واعتبر أخنوش أن طموح حكومته هو أن تكون مختلف المراكز الصحية بمستوى عال وبمعايير جودة كبيرة، تتوفر فيها الرقمنة وقاعة العلاجات، “مما سيشكل مدخلا لطب الأسرة في المستقبل”.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة التي يرأسها نجحت في تأهيل أكثر من 330 مركزا صحيا بمختلف جهات المملكة، مع اعتزامها رفع عدد هذه المراكز إلى 450 في شهر يوليوز القادم، وذلك في أفق تحقيق المخطط الحكومي الرامي لبلوغ 1400 مركز صحي مستقبلا.

في سياق ذي صلة، أورد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في مجال النهوض بالعرض الصحي الموجه للمواطنات والمواطنين، وفي سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها على صعيد الرقي بالمنظومة الصحية الوطنية، وتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

وأضاف البلاغ أن “الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في ‏المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد ‏الطبية‎.‎ كما وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية”.

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