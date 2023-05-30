عائلة قاصر تعرضت للاغتصاب تندد بحكم “مخفف”

2023-05-30 / 18:45
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هبة بريس _ وكالات

نددت عائلة قاصر ، الإثنين، بحكم قضائي اعتبرته “مخففا” في حق عدة متهمين باغتصابها في مأساة نتج منها حمل، داعية إلى مراجعته أمام الاستئناف، وذلك بعد أسابيع قليلة من قضية مماثلة هزت الرأي العام.

وقال خال الفتاة لوكالة ” إن الطفلة فاطمة الزهراء تعرضت لاغتصاب حين كان عمرها 15 عاما في العام 2021 في بلدة نواحي مدينة طاطا ، “تسبب في وضعها رضيعة عمرها الآن ثمانية أشهر”.

بعدما تقدمت العائلة بشكوى للقضاء “أسفرت التحقيقات عن توقيف متهم رئيسي هو مدرب الفتاة في فريق محلي لكرة القدم، وملاحقة خمسة متهمين آخرين تورطوا أيضا باغتصابها اعتقل أربعة منهم بينما لا يزال متهم سادس في حالة فرار”، كما أضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه.

لكن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير “حكمت على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط رغم إدانتهم بتهمة “هتك عرض قاصر دون عنف” في ديسمبر 2021″، بحسب خال الضحية.

ووصف الحكم بأنه “غير منطقي وغير عادل”، مضيفا “لا يمكنكم أن تتخليوا الحالة التي تعيشها فاطمة الزهراء”، مطالبا “بإنصافها”.

وتبدأ محاكمة المتهمين أمام الاستئناف الأربعاء، علما أنهم غادروا السجن بعد إتمام عقوبتهم.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموما، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاماً اعتُبرت مخفّفة ضدّ متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين.

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تعليق واحد

  1. ماذا كان رد القاضي الذي اصدر الحكم لو كانت ابنته لقيت نفس المصير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    سبحان الله العظيم في الدول التي يطلق عليها كافرة تحكم بأكثر من 15 سنة سجنا على المغتصبين ونحن ندعي الاسلام يحكم عليهم باقل من عام. اللهم ان هذا لمنكر.

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