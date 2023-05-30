“ليفربول” يتعاقد مع مدير رياضي جديد

2023-05-30 / 18:29
0
هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الألماني يورغ شمادتكه مديرا رياضيا جديدا.

سيبدأ الحارس السابق لفريق فورتونا دوسلدورف مهمته الجديدة الخميس، بعد حصوله على تصريح العمل، فيما يحاول ليفربول نفض غبار موسم لم ينجح فيه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيحلّ شمادتكه بدلاً من جوليان وارد الذي بقي أكثر من عقد من الزمن في هذا المنصب، وساهم بإحراز الفريق الأحمر لقبي دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنكليزي في 2020.

قال مايك غوردون، رئيس مجموعة فنواي سبورتس غروب الأمريكية المالكة للنادي إن شمادتكه “سيجلب ثروة من المعرفة والخبرة في دور سيكون مفيداً للجانبين”.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب أجاب مطلع الشهر على سؤال حول إمكانية التعاقد مع مواطنه “أعرف أنه شخص جيد وذكي. جيد جداً بما صنعه في ألمانيا، بالطبع، ناجح جداً”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد إدانته باعتداء جنسي.. أنجيه يفسخ تعاقده مع الجزائري شتي

بعد إدانته باعتداء جنسي.. أنجيه يفسخ تعاقده مع الجزائري…

2023-05-30 / 18:51
Photo of بونو والنصيري يطمحان للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في مشوارهما الاحترافي

بونو والنصيري يطمحان للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية…

2023-05-30 / 18:14
Photo of المنتخب الوطني النسوي يعفى من الدور الأول لتصفيات “أولمبياد باريس 2024”

المنتخب الوطني النسوي يعفى من الدور الأول لتصفيات “أولمبياد…

2023-05-30 / 16:23
Photo of تشافي: “عودة ميسي إلى برشلونة ستكون موضع ترحيب”

تشافي: “عودة ميسي إلى برشلونة ستكون موضع ترحيب”

2023-05-30 / 10:01
Photo of الجيش الملكي يطيح بالفتح الرياضي ويواصل صدارة البطولة

الجيش الملكي يطيح بالفتح الرياضي ويواصل صدارة البطولة

2023-05-29 / 23:10
Photo of بطولة .. الوداد يفوز على المغرب التطواني

بطولة .. الوداد يفوز على المغرب التطواني

2023-05-29 / 22:04
Photo of 6 تحديات تنتظر بودريقة من أجل إعادة الرجاء الرياضي إلى المسار الصحيح

6 تحديات تنتظر بودريقة من أجل إعادة الرجاء الرياضي…

2023-05-29 / 21:06
Photo of شيبا يشيد بتألق جمال الأمين مع برشلونة.. ويؤكد :”تواصلنا معه لحمل القميص الوطني”

شيبا يشيد بتألق جمال الأمين مع برشلونة.. ويؤكد :”تواصلنا…

2023-05-29 / 19:07
Photo of مبابي يحسم الجل بشأن مستقبله مع سان جيرمان

مبابي يحسم الجل بشأن مستقبله مع سان جيرمان

2023-05-29 / 18:52
Photo of 4 حكام مغاربة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة

4 حكام مغاربة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل…

2023-05-29 / 15:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق