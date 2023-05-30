“ليفربول” يتعاقد مع مدير رياضي جديد

هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الألماني يورغ شمادتكه مديرا رياضيا جديدا.

سيبدأ الحارس السابق لفريق فورتونا دوسلدورف مهمته الجديدة الخميس، بعد حصوله على تصريح العمل، فيما يحاول ليفربول نفض غبار موسم لم ينجح فيه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيحلّ شمادتكه بدلاً من جوليان وارد الذي بقي أكثر من عقد من الزمن في هذا المنصب، وساهم بإحراز الفريق الأحمر لقبي دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنكليزي في 2020.

قال مايك غوردون، رئيس مجموعة فنواي سبورتس غروب الأمريكية المالكة للنادي إن شمادتكه “سيجلب ثروة من المعرفة والخبرة في دور سيكون مفيداً للجانبين”.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب أجاب مطلع الشهر على سؤال حول إمكانية التعاقد مع مواطنه “أعرف أنه شخص جيد وذكي. جيد جداً بما صنعه في ألمانيا، بالطبع، ناجح جداً”.

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