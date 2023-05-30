بونو والنصيري يطمحان للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في مشوارهما الاحترافي

2023-05-30 / 18:14
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هبة بريس : رياضة

يطمح الدوليان المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري لتحقيق لقب الدوري الأوربي للمرة الثانية في مشوارهما عندما يواجه فريقهما إشبيلية نظيره روما الإيطالي، غدا الأربعاء، في النهائي.

وسبق لبونو والنصيري أن توجا معا بلقب الدوري الأوروبي مع اشبيلية سنة 2020.

ومن المرجح أن يعتمد مدرب اشبيلية على الثنائي بونو والنصيري ضمن تشكيلته الأساسية في النهائي بحكم أهمية الثنائي ودوره الكبير في بلوغ النهائي.

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