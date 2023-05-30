السجائر : حجز 19 مليون وحدة في سنة 2022

هبة بريس _ الرباط

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها حول النشاط برسم السنة المنصرمة، أنه تم حجز حوالي 19 مليون وحدة سجائر في سنة 2022.

وقالت ذات الجهة نه “تم تكثيف مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في سنة 2022. فبالإضافة إلى محجوزات السجائر المهربة من قبل الجمارك، والتي انتقلت من 760 ألف وحدة سنة 2021 إلى 19 مليونا سنة 2022، مكنت العمليات التي نفذها الجمركيون كذلك من حجز كميات كبيرة من المنتجات المصنوعة من التبغ”.

وفي إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، قال ذات المصدر انها تقوم على نحو مستمر بإطلاق وتعزيز عمليات المراقبة بغية التصدي لأساليب التهريب الجديدة، وهو ما أدى إلى عمليات حجز كبيرة في عام 2022.

وبذلك مكنت عمليات مكافحة المخدرات في سنة 2022 من حجز 17 طنا من القنب الهندي مقابل 39 طنا في سنة 2021، و 85,5 كلغ من المخدرات القوية مقابل 10 كلغ في سنة 2021، و مليونين و23 ألفا و548 وحدة من الأقراص ذات المفعول النفسي، مقابل 27000 في العام المنصرم، و 1,2 طنا من “المعسل” مقابل 2,4 طن في سنة

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