السجائر : حجز 19 مليون وحدة في سنة 2022

2023-05-30 / 18:06
0
هبة بريس _ الرباط

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها حول النشاط برسم السنة المنصرمة، أنه تم حجز حوالي 19 مليون وحدة سجائر في سنة 2022.

وقالت ذات الجهة نه “تم تكثيف مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في سنة 2022. فبالإضافة إلى محجوزات السجائر المهربة من قبل الجمارك، والتي انتقلت من 760 ألف وحدة سنة 2021 إلى 19 مليونا سنة 2022، مكنت العمليات التي نفذها الجمركيون كذلك من حجز كميات كبيرة من المنتجات المصنوعة من التبغ”.

وفي إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، قال ذات المصدر انها تقوم على نحو مستمر بإطلاق وتعزيز عمليات المراقبة بغية التصدي لأساليب التهريب الجديدة، وهو ما أدى إلى عمليات حجز كبيرة في عام 2022.

وبذلك مكنت عمليات مكافحة المخدرات في سنة 2022 من حجز 17 طنا من القنب الهندي مقابل 39 طنا في سنة 2021، و 85,5 كلغ من المخدرات القوية مقابل 10 كلغ في سنة 2021، و مليونين و23 ألفا و548 وحدة من الأقراص ذات المفعول النفسي، مقابل 27000 في العام المنصرم، و 1,2 طنا من “المعسل” مقابل 2,4 طن في سنة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عائلة قاصر تعرضت للاغتصاب تندد بحكم “مخفف”

عائلة قاصر تعرضت للاغتصاب تندد بحكم “مخفف”

2023-05-30 / 18:45
Photo of امتحان المحاماة .. بعد صمت “الوسيط ” المتضررون يلوحون بالعودة للاحتجاج

امتحان المحاماة .. بعد صمت “الوسيط ” المتضررون يلوحون…

2023-05-30 / 18:22
Photo of القنيطرة.. يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء

القنيطرة.. يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد…

2023-05-30 / 17:58
Photo of لجنة برلمانية تناقش إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

لجنة برلمانية تناقش إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع…

2023-05-30 / 17:37
Photo of وزير النقل: النقل الجوي يضطلع بدور حيوي في التنمية الاقتصادية

وزير النقل: النقل الجوي يضطلع بدور حيوي في التنمية…

2023-05-30 / 17:24
Photo of أخنوش يوقع اتفاقية شراكة لتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” بأكادير

أخنوش يوقع اتفاقية شراكة لتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي…

2023-05-30 / 15:39
Photo of زامبيا تشيد بالجهود المغربية “الدؤوبة” من أجل تنمية إفريقيا

زامبيا تشيد بالجهود المغربية “الدؤوبة” من أجل تنمية إفريقيا

2023-05-30 / 15:08
Photo of ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-05-30 / 13:53
Photo of لجان مراقبة واجراءات مشددة لتأمين امتحانات الباكالوريا بسطات

لجان مراقبة واجراءات مشددة لتأمين امتحانات الباكالوريا بسطات

2023-05-30 / 12:11
Photo of بنموسى: مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يقتضي تمتيع الأم الحاضنة بحق الحصول على الوثائق الإدارية

بنموسى: مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يقتضي تمتيع الأم الحاضنة…

2023-05-30 / 10:51

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق