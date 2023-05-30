زامبيا تجدد تأكيد “دعمها الثابت” للوحدة الترابية للمملكة

هبة بريس

جددت جمهورية زامبيا، اليوم الثلاثاء، تأكيد “دعمها الثابت” للوحدة الترابية للمملكة، وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الحل الموثوق والواقعي الوحيد” لحل النزاع المفتعل حول الصحراء.

وفي بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا، ستانلي كاسونغو كاكوبو، جددت زامبيا تأكيد “دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية”.

وذكر البيان أن كاكوبو جدد، أيضا، “دعم زامبيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية في عام 2007، والتي تعتبر الحل الموثوق والواقعي الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل”.

وأضاف أن زامبيا “رحبت بجهود الأمم المتحدة بصفتها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء المغربية”.

وسجل المصدر ذاته، أن الوزيرين عبرا عن ارتياحهما “للتطور الإيجابي” في العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال السنوات الأخيرة، كما يشهد على ذلك افتتاح سفارة زامبيا في الرباط وقنصلية عامة لها بالعيون في أكتوبر 2020.

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