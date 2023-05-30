حزب أردوغان يحصد 268 مقعدا.. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التركية

2023-05-30 / 14:50
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هبة بريس - وكالات

أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الثامنة والعشرين.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 268 مقعدا برلمانيا، والرفاه مجددا على 5 مقاعد، والحركة القومية على 50 مقعدا.

كما حصل اليسار الأخضر على 61 مقعدا، والعمال التركي على 4 مقاعد، والشعب الجمهوري على 169 مقعدا، و”إيي” على 43 مقعدا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينر، أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي عقدت في 14 مايو سترسل إلى الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

في السياق نفسه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم مواجهة أي مشاكل أمنية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، معتبرا أن من فاز بسباق الانتخابات هو الديمقراطية والشعب.

وفي مؤتمر صحافي، تمنى أردوغان أن “تعود نتائج الانتخابات بالخير على تركيا”، معتبرا أن “الانتخابات كانت مصيرية بالنسبة لتركيا والعالم، ولها انعكاسات مهمة في المنطقة والعالم”.

وقال إن “من فاز بسباق الانتخابات هو الديمقراطية والشعب في تركيا. الشعب اختار حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب واستمرار الاستقرار والنمو في البلاد”، مشيرا إلى أن “العودة إلى النظام البرلماني كانت من بين وعودهم لكنهم لم ينجحوا في إقناع الناخبين”.

وأضاف: “الشعب التركي رفض من خلال صناديق الاقتراع العودة إلى النظام القديم أو تحالف تركيا القديمة”، داعيا أحزاب المعارضة إلى أن “تغير من خطابها الاستفزازي والعنصري وأن تعي جيدا أنه لا يمكن التعارك مع إرادة الناخبين”.

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