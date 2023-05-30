برشيد.. غرق طفلين بحوض مائي مُعد للسّقي
علمت هبة بريس من مصادرها، أن طفلين لقيا مصرعهما غرقا خلال اليومين الماضيين داخل حوض مائي مُعد سلفا لسقي الحقول بمنطقة برشيد، في واقعة خلفت حالة من الأسى والحزن والتذمر بين أقارب الضحيتين.
وفي تفاصيل الحادثة وحسب ما أكدته مصادرنا، فإن طفلين كانا قد قصدا الحوض المائي المذكور من أجل السباحة، قبل أن يتعرضا للغرق في ظروف شكلت موضوع بحث وتحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان بتعليمات من النيابة العامة المختصة رفقة عناصر من الوقاية المدنية.
وأضافت ذات المصادر، أن فرق الغطس ظلت لساعات منهمكة في البحث قبل أن تلفح في انتشال جثتي الهالكين والعمل على نقلهما صوب مستودع الأموات بمركز مركز الرحمة بمدينة الدار البيضاء تمهيدا لإخضاعهما لإجراءات التشريح الطبي، فيما واصل المحققون تحقيقاتهم للكشف عن كافة ملابسات هذه الواقعة.
حادثة أليمة لامحالة ستعيد فتح باب النقاش مجددا حول شروط ضمان السلامة والحماية التي من المفترض توفيرها خلال انشاء مثل هذه الأحواض التي باتت منتشرة بشكل كثيف بمختلف المناطق الفلاحية بكل من اقليمي سطات وبرشيد
8 تعليقات
اللهم ارحمها واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
على السلطات المحلية أن تحمي اماكن السباحة تفاديا لغرف الاطفال ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم واغفر وارزق أهلهم الصبر والسلوان..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم..
يجب انشاء مسابح تتوفر على معايير السلامة الصحية..
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم..
هاهي نتاءج قلة التربية .وفي الاخير اصبح توفير الماء جريمة يعاقب عليها القانون . يجب محاكمة أولياء الأمور على إهمالهم وعدم تربية أبناءهم.