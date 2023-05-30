ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– ميدلت : 20 ملم

– بوعرفة : 18 ملم

– بني ملال : 11 ملم

– الرشيدية : 05 ملم

– إفران والناظور والرباط ومكناس والقنيطرة: أقل من ملمتر .

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