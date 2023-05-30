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ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-05-30 / 13:53
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– ميدلت : 20 ملم

– بوعرفة : 18 ملم

– بني ملال : 11 ملم

– الرشيدية : 05 ملم

– إفران والناظور والرباط ومكناس والقنيطرة: أقل من ملمتر .

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‫10 تعليقات

  2. المغرب الدولة الوحيدة التي تقرأ علينا تساقطات الامطار، اللهم ارحمنا واسقنا الغيث.

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  3. تساقطات مطرية ستساهم في توفير مخزون مائي مهم في السدود والانهار والأبار..

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  7. اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين انا من محبي اجواء الشتاء والله اشتقنا لصوت المطر ..

  8. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.وعدد القطرات التي نزلت ..

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