ميدلت تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– ميدلت : 20 ملم
– بوعرفة : 18 ملم
– بني ملال : 11 ملم
– الرشيدية : 05 ملم
– إفران والناظور والرباط ومكناس والقنيطرة: أقل من ملمتر .
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المجموع 12 آراء
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10 تعليقات
الحمد لله على هذه النعم. التي تبشر بالخير..
المغرب الدولة الوحيدة التي تقرأ علينا تساقطات الامطار، اللهم ارحمنا واسقنا الغيث.
تساقطات مطرية ستساهم في توفير مخزون مائي مهم في السدود والانهار والأبار..
امطار مهمة سجلت في ميدلت والنواحي ..
أمطار الخير والرحمة ..
امطار لها تأثير إيجابي على حقينة السدود والفرشة المائية..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين انا من محبي اجواء الشتاء والله اشتقنا لصوت المطر ..
الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.وعدد القطرات التي نزلت ..
الحمد لله على خيراته التي لا تعد ولا تحصى..
أمطار الخير والبركات ..