بسبب إشاعة خطوبتها.. حورية فرغلي تقرر مقاضاة نزار فارس

2023-05-30 / 13:55
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

نفت النجمة المصرية حورية فرغلي، خبر خطوبتها من الإعلامى العراقي نزار فارس الذي استغل تسجيل حلقة في برنامج تلفزيوني لنشر صور تجمعه بها و مقاطع فيديوهات ليروج لإشاعة خطوبتهما.

وأكدت حورية فرغلي، في تصريحها لمواقع إعلامية مصورية، أنها ستقاضى الإعلامى نزار الفارس الذى استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل الحلقة، مدعياً أنها صوراً من خطبتهما، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده.

ومن جانب آخر، طرحت مؤخرا الفنانة حورية فرغلي أغنية تحمل عنوان “القطة السافلة” بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهى من كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه التجربة الأولى للفنانة حورية فرغلي فى مجال الغناء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضيوف مهرجان مكناس للدراما التلفزية في زيارة لسجن تولال

ضيوف مهرجان مكناس للدراما التلفزية في زيارة لسجن تولال

2023-05-30 / 12:52
Photo of الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين تترافع عن قضايا الفن بمجلس المستشارين

الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين تترافع عن قضايا الفن بمجلس…

2023-05-30 / 12:00
Photo of رسميا.. الفنانة بشرى تعلن انفصالها عن زوجها

رسميا.. الفنانة بشرى تعلن انفصالها عن زوجها

2023-05-30 / 11:44
Photo of بالصور..تسمم غدائي يعجل بدخول عمر لطفي إلى المستعجلات

بالصور..تسمم غدائي يعجل بدخول عمر لطفي إلى المستعجلات

2023-05-29 / 17:56
Photo of حفل زفاف خولة مجاهد يلهب منصات التواصل الاجتماعي

حفل زفاف خولة مجاهد يلهب منصات التواصل الاجتماعي

2023-05-29 / 17:12
Photo of أسماء لمنور تطرح جديدها الغنائي “هذا حالي من بعدك”

أسماء لمنور تطرح جديدها الغنائي “هذا حالي من بعدك”

2023-05-29 / 14:18
Photo of لقاءات مفتوحة مع المشاركين في مسابقتي مهرجان مكناس للدراما التلفزية

لقاءات مفتوحة مع المشاركين في مسابقتي مهرجان مكناس للدراما…

2023-05-29 / 12:15
Photo of مراد بوريقي يطرب الحاضرين خلال حفل إفتتاح مركز تجاري بالقنيطرة

مراد بوريقي يطرب الحاضرين خلال حفل إفتتاح مركز تجاري…

2023-05-29 / 11:31
Photo of بحضور ألمع النجوم و المشاهير..المدرسة المغربية لعلوم المهندس تحتفي بمواهب تتألق في الغناء و التمثيل

بحضور ألمع النجوم و المشاهير..المدرسة المغربية لعلوم المهندس تحتفي…

2023-05-28 / 20:45
Photo of وجدة .. تنظيم مهرجان التنكاف في دورته الأولى

وجدة .. تنظيم مهرجان التنكاف في دورته الأولى

2023-05-28 / 18:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق