بسبب إشاعة خطوبتها.. حورية فرغلي تقرر مقاضاة نزار فارس

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفت النجمة المصرية حورية فرغلي، خبر خطوبتها من الإعلامى العراقي نزار فارس الذي استغل تسجيل حلقة في برنامج تلفزيوني لنشر صور تجمعه بها و مقاطع فيديوهات ليروج لإشاعة خطوبتهما.

وأكدت حورية فرغلي، في تصريحها لمواقع إعلامية مصورية، أنها ستقاضى الإعلامى نزار الفارس الذى استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل الحلقة، مدعياً أنها صوراً من خطبتهما، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده.

ومن جانب آخر، طرحت مؤخرا الفنانة حورية فرغلي أغنية تحمل عنوان “القطة السافلة” بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهى من كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه التجربة الأولى للفنانة حورية فرغلي فى مجال الغناء.

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