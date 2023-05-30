وزيرة النقل الاسرائيلية: إسرائيل ستعبر عن موقفها من قضية الصحراء قريبا

2023-05-30 / 12:34
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هبة بريس

أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، أن اسرائيل تتفهم أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية في مقابلة مع قناة “i24″، أنها “على يقين من أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ موقفا من قضية الصحراء قريبا جدا”.

وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن العلاقات مع المغرب لها أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل، وأنها رأت في المغرب رغبة كبيرة في التعاون مع بلادها.

وأضافت أن “اتفاقيات إبراهيم” ستسمح للمغرب بأن تكون جسرا بين إسرائيل والدول الأفريقية في كافة المجالات الممكنة.

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‫2 تعليقات

  1. اولا مرحبا بك في بلدك المغرب. اما عن قضية الصحراء المغربية فهي قضية مقدسة وقضية وجود أو لا وجود .الاعتراف بها سيكون رد الجميل واخلاص اليهود المغاربة لبلدهم المغرب. وغيرها فإن المغاربة الشرفاء من طنجة إلى لكويرة لن يفرطوا في حبة رمل واحد.كل شيء ممكن نختلف فيه إلا سلامة أراضينا وشعبنا لا مكان للخلاف.

  2. الابتــزاز عنــوان الحكومة الإسرائيلية فـي اتخــاذ موقفهـا من قضيـة الصحراء المغــربيـة. كفــانـا ذلا ومهــــانـــة .
    اسـرائيــل ربيـــبــة امــريكـا التي هــي صــانعــة الإرهــاب والحــروب وعـــدوة الشــعـــوب…

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