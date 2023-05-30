وزيرة النقل الاسرائيلية: إسرائيل ستعبر عن موقفها من قضية الصحراء قريبا

هبة بريس

أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، أن اسرائيل تتفهم أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية في مقابلة مع قناة “i24″، أنها “على يقين من أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ موقفا من قضية الصحراء قريبا جدا”.

وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن العلاقات مع المغرب لها أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل، وأنها رأت في المغرب رغبة كبيرة في التعاون مع بلادها.

وأضافت أن “اتفاقيات إبراهيم” ستسمح للمغرب بأن تكون جسرا بين إسرائيل والدول الأفريقية في كافة المجالات الممكنة.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11