لجان مراقبة واجراءات مشددة لتأمين امتحانات الباكالوريا بسطات

2023-05-30 / 12:11
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محمد منفلوطي_هبة بريس

تفعيلا لمقتضيات المقرر الوزاري، انطلقت الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار لجميع الشعب يومي 29 و30 ماي الجاري، على أن يجرى الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكالوريا في دورته العادية يومي31 ماي و 01 يونيو 2023 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، ويومي 02 و03 يونيو بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل فيما الدورة الاستدراكية فقد تقرر اجراؤها بالنسبة لجميع الشعب يومي 03 04 يوليوز2023.

هنا بالمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، حيث الاستعدادات على قدم وساق بالمركز الإقليمي للامتحانات وتحت الإشراف الفعلي للمدير الاقليمي، لتأمين هذه المحطة التي بلغ عدد المترشحين والمترشحات الأحرار بها 2354، موزعين على 20 مركزا للامتحانات (05 مراكز بالمدينة، و13 مركزا بالجماعات القروية، ومركزين بالسجن المحلي بسطات).

كما وفرت المديرية الإقليمية 04 مراكز للتصحيح (اثنين منها بكل من الثانوية التأهيلية ابن عباد، والثانوية التقنية، ومركز بمدينة البروج وآخر بمدينة ابن احمد)، بالإضافة إلى تسخيرعدد من الأطر التربوية والإدارية للسهر على مراقبة جودة الاجراءات المتبعة، وآخرين مكلفين بالمداومة، وبالتصحيح ومراقبي التصحيح، والفرق الإقليمية لتدبير الامتحانات.

ويذكر، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا ستجرى أيام 06 و07و08 يونيو2023 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني، ويومي 09 و10 يونيو 2023 بالنسبة لقطب الآداب والتعليم الأصيل، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية لجميع الشعب والمسالك أيام 05و06و07و08 يوليوز 2023.

وللإشارة، فقد أخبرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة كافة المترشحات والمترشحين لامتحانات البكالوريا برسم دورة 2023، بأنه قد تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني CodeMassartaalim.ma بالصيغة المحينة من دليل المترشحة والمترشح.

وتهدف هذه العملية حسب بلاغ الوزارة، من جهة إلى تعزيز التواصل مع المترشحات والمترشحين وتأهير مجهوداتهم للإعداد الناجع لاجتياز هذه الامتحانات ومن جهة أخرى، إلى تمكينهم من الاطلاع على كل الجوانب القانونية والتنظيمية وكل المستجدات الخاصة بامتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2023.

وللتذكير فإن الولوج إلى البريد الإلكترونى للمترشح (3) يتم من خلال إدخال اسم الولوج المكون من رمز مسار (Code MASSAR عبر البوابة الإلكترونية www.taalim.ma، وذلك بإدخال الحساب CodeMassar@taalim.ma والقن السرى الخاص به. وفى حالة عدم توفر المترشح (2) على القن السرى أو نسيانه فيمكنه الولوج إلى الخدمة الإلكترونية نسيت كلمة “المرور” بفضاء المتمدرس أو من خلال الرابط:

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/MotPassOublieEleve

هذا، ويجب تغيير القن السرى مباشرة بعد أول ولوج إلى البريد الإلكتروني الشخصى، وذلك لضمان تأمينه قصد استعماله مستقبلا للحصول على المعلومات أو في مرحلة النتائج النهائية لامتحانات البكالوريا.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع البريد الإلكتروني infobac@taalim.ma رهن إشارة جميع المترشحات والمترشحين لتلقى طلبات المعلومات والاستفسارات بشأن امتحانات البكالوريا برسم دورة 2023.

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