ميناء العيون.. ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي

هبة بريس

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، على مستوى ميناء العيون، ارتفاعا بنسبة 41 في المئة عند متم أبريل 2023، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد.

وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال الثلث الأول من السنة الجارية، بلغت 79 ألف و461 طن، كما عرفت القيمة السوقية لهذه المنتجات، ارتفاعا بلغ 722 مليون و982 ألف درهم، أي بنسبة 25 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 (576 مليون و309 ألف درهم).

وأضاف المصدر أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية سجلت ارتفاعا بنسبة 50 في المئة لتصل إلى 68 ألف و539 طن، أي بقيمة مالية تقدر بـ 298 مليون و665 ألف درهم (زيادة بنسبة 55 في المئة).

كما سجلت الكميات المفرغة من السمك الأبيض بميناء العيون، خلال الفترة المذكورة، ارتفاعا بنسبة 2 في المئة (6 آلاف و911 طن)، محققة بذلك ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 7 في المئة (111 مليون و797 ألف درهم).

وفي ما يتعلق بالرخويات، سجلت الكميات المفرغة ارتفاعا بلغ 3873 طن، أي بنسبة 5 في المئة، وبقيمة مالية تقدر بـ 307 مليون و163 ألف درهم بزيادة بلغت نسبة 13 في المئة، فيما عرفت الكميات المفرغة من القشريات انخفاضا بنسبة 33 في المئة لتصل إلى 138 طن (5 ملايين و357 ألف درهم/ناقص 18 في المئة).

وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة المسوقة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي ما مجموعه 290 ألف و940 طن برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بانخفاض بلغت نسبته 6 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 (310 آلاف و363 طن).

وبحسب المكتب الوطني للصيد، فقد بلغت قيمة هذه الكميات المفرغة أزيد من 3 ملايير و517 مليون درهم، مقابل 3 ملايير و480 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 1 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.

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