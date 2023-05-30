رسميا.. الفنانة بشرى تعلن انفصالها عن زوجها

2023-05-30 / 11:44
0
القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة المصرية بشرى انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج استمر لحوالي 3 سنوات.

وكشفت الفنانة بشرى أن طلاقها من زوجها سالم مر في هدوء تام قائلة: “رغم قرار الانفصال ما زلنا أصدقاء، وتم الانفصال منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، ولكن هذا أمر شخصي لا أقبل من أحد التدخل فيه، وهو لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته”.

ومن جانب آخر، تصور الفنانة بشرى خلال هذة الفترة المشاهد المتعلقة بها في فيلم أولاد حريم كريم، والذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي تم إنتاجه قبل سنوات، و الذي عرف مشاركة مصطفى قمر، ومجموعة من الفنانين، أبرزهم علا غانم، تيام قمر، بسمة، رنا رئيس..

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين تترافع عن قضايا الفن بمجلس المستشارين

الفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين تترافع عن قضايا الفن بمجلس…

2023-05-30 / 12:00
Photo of بالصور..تسمم غدائي يعجل بدخول عمر لطفي إلى المستعجلات

بالصور..تسمم غدائي يعجل بدخول عمر لطفي إلى المستعجلات

2023-05-29 / 17:56
Photo of حفل زفاف خولة مجاهد يلهب منصات التواصل الاجتماعي

حفل زفاف خولة مجاهد يلهب منصات التواصل الاجتماعي

2023-05-29 / 17:12
Photo of أسماء لمنور تطرح جديدها الغنائي “هذا حالي من بعدك”

أسماء لمنور تطرح جديدها الغنائي “هذا حالي من بعدك”

2023-05-29 / 14:18
Photo of لقاءات مفتوحة مع المشاركين في مسابقتي مهرجان مكناس للدراما التلفزية

لقاءات مفتوحة مع المشاركين في مسابقتي مهرجان مكناس للدراما…

2023-05-29 / 12:15
Photo of مراد بوريقي يطرب الحاضرين خلال حفل إفتتاح مركز تجاري بالقنيطرة

مراد بوريقي يطرب الحاضرين خلال حفل إفتتاح مركز تجاري…

2023-05-29 / 11:31
Photo of بحضور ألمع النجوم و المشاهير..المدرسة المغربية لعلوم المهندس تحتفي بمواهب تتألق في الغناء و التمثيل

بحضور ألمع النجوم و المشاهير..المدرسة المغربية لعلوم المهندس تحتفي…

2023-05-28 / 20:45
Photo of وجدة .. تنظيم مهرجان التنكاف في دورته الأولى

وجدة .. تنظيم مهرجان التنكاف في دورته الأولى

2023-05-28 / 18:30
Photo of برنامج “منسيون” ..أسرار و خبايا عن محمد الخلفي تُكشف لأول مرة (الحلقة1)

برنامج “منسيون” ..أسرار و خبايا عن محمد الخلفي تُكشف…

2023-05-28 / 02:13
Photo of برنامج “منسيون” ..أسرار و خبايا عن محمد الخلفي تُكشف لأول مرة (الحلقة1)

برنامج “منسيون” ..أسرار و خبايا عن محمد الخلفي تُكشف…

2023-05-27 / 23:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق