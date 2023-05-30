رسميا.. الفنانة بشرى تعلن انفصالها عن زوجها

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة المصرية بشرى انفصالها عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج استمر لحوالي 3 سنوات.

وكشفت الفنانة بشرى أن طلاقها من زوجها سالم مر في هدوء تام قائلة: “رغم قرار الانفصال ما زلنا أصدقاء، وتم الانفصال منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، ولكن هذا أمر شخصي لا أقبل من أحد التدخل فيه، وهو لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته”.

ومن جانب آخر، تصور الفنانة بشرى خلال هذة الفترة المشاهد المتعلقة بها في فيلم أولاد حريم كريم، والذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي تم إنتاجه قبل سنوات، و الذي عرف مشاركة مصطفى قمر، ومجموعة من الفنانين، أبرزهم علا غانم، تيام قمر، بسمة، رنا رئيس..

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