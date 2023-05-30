بنموسى: مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يقتضي تمتيع الأم الحاضنة بحق الحصول على الوثائق الإدارية

محمد منفلوطي_هبة بريس

شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن وزارته تبنت مقاربة تتأسس على التوجه القضائي العام القائم على استحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والذي يتجه نحو تمكين الأم الحاضنة من مباشرة حقها في الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بالطفل المتمدرس، وذلك حماية لحق الطفل في التعليم، تماشيا والمقتضى المنظم لمغادرة المؤسسة التعليمية والذي يميز بين الأب والأم في الحصول على شهادة مغادرة الابن(ة).

وحول التدابير المتخذة من طرف الوزارة لاجتياز الامتحانات الإشهادية الخاصة بالبكالوريا، أكد الوزير أن جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم لهذه الامتحانات، سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجيستيكية أو التربوية، قد اتخذت لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني بالتنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين والشركاء بهدف الارتقاء بالتعلمات

وبخصوص موضوع الارتقاء بالتعلمات، فقد أشار إلى أن خارطة الطريق 2022-2026 تضع التعلمات في قلب اهتماماتها، والطموح الأكبر للوزارة هو مضاعفة نسبة التلاميذ الذين يتقنون الكفايات الأساسية بحلول عام 2026، وذلك من خلال توفير تعليم أولي ذي جودة يسمح للأطفال بأن يكونوا جاهزين بشكل أفضل لبدء مسارهم الدراسي بالسلك الابتدائي، وعبر التركيز على التعليم الابتدائي، لما له من تأثير مهم في اكتساب التعلمات الأساس، وخاصة القراءة والحساب، وكذا من خلال الاستثمار في الأنشطة الموازية والارتقاء بجودة برامج الحياة المدرسية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5