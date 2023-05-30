وكالة عربية تطلق أول مذيع أخبار افتراضي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي

2023-05-30 / 10:33
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، رسميا، إطلاق أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (أفتار).

وفي التفاصيل، أوضحت فاطمة السالم، المدير العام للوكالة، أن “المذيع هو أحد موظفي الوكالة ويدعى عبدالله العصيمي، وتمت الاستعانة به كمذيع افتراضي يستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي والفيديو لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي”.

وأشارت فاطمة السالم إلى أن “الوكالة جهزت قاعة خاصة في قطاع التحرير لإذاعة نشراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر أول مذيع أخبار لها، وكذلك لاستخدامات جميع تقنيات الذكاء الاصطناعي”، لافتة إلى أن “موظفي الوكالة سيقدمون محتويات الأخبار للمذيع الافتراضي الذي سيعمل مبدئيا باللغة العربية من دون توقف”،

كما أعربت عن أملها بأن تسهم هذه الخطوة في تحسين عملية إنتاج المواد الإخبارية وتحريرها.

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تعليق واحد

  1. نحن العرب لا نغترع بل مستهلك.
    اشترى فلان ايفون ليس بنفس قيمة صنع فلان ايفون.

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