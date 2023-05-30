تشافي: “عودة ميسي إلى برشلونة ستكون موضع ترحيب”

2023-05-30 / 10:01
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هبة بريس - وكالات

قال المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز، إن عودة زميله السابق إلى الفريق الكتالوني، ستكون موضع ترحيب، كاشفا عن آخر التطورات المتعلقة باحتمال رجوعه للدوري الإسباني.

وقلل تشافي في حديث لموقع “سبورت” نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، من المخاوف التي تتحدث عن كون ميسي غير مناسب لأسلوب اللعب الحالي لبرشلونة، موضحا: “تكيف لاعبون كثيرون مع التغييرات التي أجريناها، ولن يصعب ذلك على ليو”.

وأضاف: “سيساعدنا وجود ميسي كثيرا. يمكن أن يلعب في مراكز مختلفة كالوسط واللاعب 10 الذي يصل للعب الكرة النهائية”.

ورغم اقترابه من بلوغ سن الـ36 عام، فإن تشافي أكد أن ميسي لا يزال بمقدوره أن يكون صانع ألعاب وفرص للفريق.

وأوضح تشافي هذه النقطة قائلا: “رأينا ميسي في مونديال قطر بمستوى لا يصدق. أعتقد أنه سيظل في مستوى جيد لسنوات عديدة”.

وفيما يتعلق باحتمال عودة ميسي للعب مجددا في برشلونة، قال تشافي: “تحدثت مع رئيس النادي وأبلغته برغبتي في ضمّ ليو لنا. أخبرت خوان لابورتا بأن ميسي لاعب قادر على إحداث فارق. إنه قائد ولاعب مختلف ومتميز”.

وتابع: “يصعب أن تضعك نفسك مكان لاعب كميسي فاز بكل شيء في عالم الكرة. لا أستطيع أن أجزم بالشكوك التي قد تكون تساوره أو المشاريع الأخرى التي يفكر بها، واحتمال تأثير رحيل لاعبين مثل جوري ألبا وبوسكيتس على قراره”.

واختتم تشافي حديثه قائلا: “ميسي سيجلب مواهب عديدة لبرشلونة، لمسته النهائية، وكراته الثابتة وأهدافه الرائعة”.

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