صاعقة رعدية ت…قتل طفلا راعي غنم بميدلت

2023-05-29 / 23:34
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هبة بريس _ ع محياوي

أفادت مصادر ” هبة بريس” أن صاعقة رعدية أودت، اليوم الإثنين، إلى وفاة طفل، يبلغ من العمر 7 سنوات، بدوار “سوفكمار” التابع لجماعة النزالة بإقليم ميدلت، .
وأ ضافت مصادرنا ، أن الطفل كان خارج بيت والديه تزامنا مع تقلب الحالة الجوية، قبل أن تصيبه صاعقة وترديه قتيلا في الحال في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة.

الحادث وحسب ذات المصدر، استنفر السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني في ميدلت بأمر من النيابة العامة المختصة لعرضها على التشريح الطبي

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