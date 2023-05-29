برلمانية : رقم غير مسبوق من الجامعات الوطنية تُسير بمؤقتين

هبة بريس _ الرباط

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رهن مستقبل الجامعة المغربية نجو المجهول في ظرف عام ونصف من توليه للمسؤولية الحكومية.

وأوضحت البردعي في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، 29 ماي 2023، أن الجامعات الوطنية التي تُسير بمؤقتين وصل إلى رقم غير مسبوق.

وتساءلت عضو المجموعة النيابية عن السبب الذي أوصلنا لهذا، وإن كان الأمر يرتبط بإشكالية في المساطر أم لغياب في الكفاءات؟ داعية إلى تطبيق القانون على أحس وجه.

وذكرت البردعي مخاطبة وزير التعليم العالي: رهنتَ مشاريع 34 نواة جامعية، والتي كان سيستفيد منها أبناء الوطن، وتحقق العدالة والمجالية.

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