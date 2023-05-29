برلمانية : رقم غير مسبوق من الجامعات الوطنية تُسير بمؤقتين

2023-05-29 / 23:23
0
هبة بريس _ الرباط

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رهن مستقبل الجامعة المغربية نجو المجهول في ظرف عام ونصف من توليه للمسؤولية الحكومية.

وأوضحت البردعي في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، 29 ماي 2023، أن الجامعات الوطنية التي تُسير بمؤقتين وصل إلى رقم غير مسبوق.

وتساءلت عضو المجموعة النيابية عن السبب الذي أوصلنا لهذا، وإن كان الأمر يرتبط بإشكالية في المساطر أم لغياب في الكفاءات؟ داعية إلى تطبيق القانون على أحس وجه.

وذكرت البردعي مخاطبة وزير التعليم العالي: رهنتَ مشاريع 34 نواة جامعية، والتي كان سيستفيد منها أبناء الوطن، وتحقق العدالة والمجالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تارودانت : المؤتمر الإقليمي للشبيبة الاتحادية يثير نقاش حول أهمية المشاركة السياسية للشباب.

تارودانت : المؤتمر الإقليمي للشبيبة الاتحادية يثير نقاش حول…

2023-05-29 / 23:35
Photo of الجماعات فتحت مباريات لتوظيف مهندسين وأطباء..ماذا قال لفتيت ؟

الجماعات فتحت مباريات لتوظيف مهندسين وأطباء..ماذا قال لفتيت ؟

2023-05-29 / 21:23
Photo of مولاي يعقوب..جماعة عين الشقف تفك العزلة عن 09 دواورير في ظرف وجيز

مولاي يعقوب..جماعة عين الشقف تفك العزلة عن 09 دواورير…

2023-05-29 / 20:16
Photo of ناصر بوريطة : تم تنظيم 172 بعثة تجارية من وإلى المغرب

ناصر بوريطة : تم تنظيم 172 بعثة تجارية من…

2023-05-29 / 19:54
Photo of جامعة محمد الخامس بالرباط تحتل صدارة تصنيف دولي

جامعة محمد الخامس بالرباط تحتل صدارة تصنيف دولي

2023-05-29 / 18:17
Photo of بوريطة: نشتغل على 3 جوانب لتجويد الخدمات للقنصلية بالخارج

بوريطة: نشتغل على 3 جوانب لتجويد الخدمات للقنصلية بالخارج

2023-05-29 / 17:40
Photo of تسجيل 2240 مستلزم طبي جديد بمديرية الأدوية والصيدلة

تسجيل 2240 مستلزم طبي جديد بمديرية الأدوية والصيدلة

2023-05-29 / 17:28
Photo of أكادير : مقبرة المدينة تتعرض للإهمال وآهالي الاموات يستغيثون

أكادير : مقبرة المدينة تتعرض للإهمال وآهالي الاموات يستغيثون

2023-05-29 / 17:18
Photo of أكاديمية جهة الشرق .. اتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات لإمتحانات البكالوريا

أكاديمية جهة الشرق .. اتخاذ مجموعة من الترتيبات والإجراءات…

2023-05-29 / 17:07
Photo of 2318 مترشحا من الأحرار يجتازون الامتحانات الجهوية للبكالوريا بالجديدة

2318 مترشحا من الأحرار يجتازون الامتحانات الجهوية للبكالوريا بالجديدة

2023-05-29 / 16:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق